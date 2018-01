Mujer de 66 años burla la seguridad de aeropuerto de Chicago y consigue viajar a Londres sin boleto ni pasaporte

Una mujer de 66 años de edad fue arrestada después de volar sin boleto ni pasaporte desde Chicago a Londres, no siendo la primera vez que lo hace. Esta "polizona en serie”, como ha sido calificada, logró burlar nuevamente la seguridad en el Aeropuerto O’Hare de Chicago y viajar hasta la capital británica, donde no pudo entrar por no tener pasaporte y fue devuelta a EEUU.

La mujer, identificada como Marilyn Hartman, residente en Grayslake (37 millas de Chicago) fue acusada de robo e invasión a la propiedad por haber viajado en el avión sin pagar boleto y haber entrado en áreas restringidas del aeropuerto sin justificación.

No es la primera vez que Hartman es arrestada por el mismo delito y ya había cumplido cárcel en Chicago en 2016 por intentar entrar en reiteradas ocasiones tanto a O’Hare como al aeropuerto de Midway.





También tuvo problemas judiciales por la misma razón en California, Arizona y Florida.

Este último incidente, según la Policía de Chicago, ocurrió el domingo pasado cuando Hartman fue vista entrar por un puesto de control en O’Hare sin tarjeta de embarque ni pasaporte y abordar un vuelo hacia Londres.

Según el Chicago Tribune, la mujer intentó volar primero a Connecticut pero no pudo y luego abordó un vuelo de British Airways hacia Londres.

Una vez en Londres a la mujer se le negó entrada al país y fue devuelta a Chicago el pasado jueves, donde fue arrestada.

Según el Tribune, la mujer pasó sin problemas por puestos de control de la Autoridad para la Seguridad en el Transporte (TSA) y por funcionarios de British Airways y pudo viajar porque encontró un asiento vacío en el avión.



En una declaración enviadas a los medios, la TSA indicó que está investigando cómo la mujer pasó por sus puestos de control sin tarjeta de embarque ni pasaporte y que “tomó acciones inmediatas para revisar las prácticas de seguridad a través del aeropuerto”.

Hartman fue llevada este sábado a un tribunal del condado de Cook y liberada con un grillete electrónico y se le ordenó someterse a tratamiento psiquiátrico y mantenerse alejada de O’Hare.