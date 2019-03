Ginebra 2019: La Mazda CX-30 debuta con un diseño hermoso y tecnología semihíbrida

Poniendo en práctica el tipo de pensamiento innovador que crea éxitos inesperados en la industria automotriz, Mazda trae al mercado una camioneta cuyo desarrollo no debe haberles costado mucho, pero que podría representar una verdadera revolución en la industria. Y es que la CX-30 no es mucho más que un Mazda3, con el que comparte su arquitectura básica, solo que un poco más alta y un poco más larga. Mazda añade así una tonelada de versatilidad al nuevo vehículo, y creando un carro que es práctico, hermoso y perfecto para la vida en ciudad pero que también puede servir para viajes en familia. No nos sorprende que haya debutado en Europa, donde comenzará a ser vendido inicialmente.



Desde el punto de vista visual, la Mazda CX-30 es una propuesta realmente hermosa, capaz de atraer a los ojos más distraídos. No hay una sola superficie que no sea interesante, no hay una sola línea que no diga algo. Su tercera ventana lateral, por más pequeña que es, hace una distinción visualmente radical con el Mazda3 hatchback y justifica las 5 pulgadas extra de longitud del nuevo modelo. Afortunadamente esas 5 pulgadas no son puramente cosméticas, de ellas 3.3 van a la distancia entre ejes beneficiando directamente el espacio disponible en su cabina. La Mazda CX-30 tiene una separación del suelo de 6.9 pulgadas, 0.2 pulgadas más alta que el Mazda3.