Camino a la Meta – Episodio #1 – Una Nueva Etapa

View this post on Instagram

Acabo de publicar en mi canal de Youtube el primer episodio de #CaminoAlaMeta!!! Tengo mucho que compartir sobre mi experiencia convertiéndome en un Piloto de Carreras... Necesito tu apoyo para alcanzar esta meta. ¿Quién se apunta? Si aún no has visto el episodio el LINK está en el BIO 🏎