¿Por qué los dueños de Jeep Wrangler coleccionan patitos de goma?

Existe una tendencia peculiar que combina los todoterrenos Jeep Wrangler con los patitos de goma en miniatura.

Cada vez son más los conductores que se identifican entre sí, por colocar estas figurillas de hule en el tablero delantero de sus vehículos.

Durante este verano, fue posible observar a varios dueños de Jeeps presumiendo de sus colecciones que van más allá de simples patos miniaturas.

Algunos reflejan su personalidad y gustos a través de estas figuras caracterizadas como personajes de Harry Potter, Minecraft, equipo SWAT, o incluso del presidente Donald Trump.

Patitos de hule en Jepps Wragler: ¿Cómo llegaron ahí?

Un conductor cuenta que los patos llegan sin darse cuenta: “Empecé a ver patitos que dejaban en mis espejos”. En realidad, las figuras son una especie de obsequio por parte de otros dueños de Jeep. “Tomas un patito y lo colocas en el espejo de alguien”, explicó otra conductora que ya cuenta con más de 20 figuras.

Aunque hay quienes suman hasta 40 o más. “ Creo que es solo un acto de amabilidad al azar”.

Los dueños de Jeep Wrangler señalan que existe una comunidad muy fuerte alrededor de la cultura y tenencia de estos todoterrenos.

Y ahora, en combinación con los patitos, la tendencia ha ganado tanta popularidad, que algunos han personalizado sus retrovisores con plataformas de fácil “aterrizaje”. “El mejor día es cuando sales y encuentras un patito ahí. Es increíble”, compartió un entusiasta de esta moda.