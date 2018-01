Texas violó la ley al fallarle a niños con necesidad de educación especial, concluye investigación federal

Los programas de ESL, o de Inglés como Segunda Lengua, se ofrecen por lo general en todas las escuelas del país, desde la primaria y la secundaria, hasta los colleges y universidades. Estos programas están hechos para los estudiantes que no manejan el inglés con fluidez, ya sean inmigrantes recién llegados que no hayan recibido instrucción en ese idioma, o que se defiendan, pero que no conversan como nativos aún. Estas son las universidades del país donde más estudiantes están aprendiendo inglés como segunda lengua. En la imagen, University at Buffalo - SUNY (en Nueva York). Porcentaje de graduados en 2016 que participaron en clases ESL: 14%. Categoría y posición según U.S. News and World Report: 97 (empatada), Universidades nacionales. Foto: Wikimedia Commons | Univision

0 Compartir