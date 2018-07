Cómo la ley antisantuario de Texas está afectando a una joven con esquizofrenia

Tania Silva, una joven de 21 años que aspira a ser veterinaria, acudió a sus clases en un colegio comunitario en Austin (ACC) el miércoles pasado y "ya no pudo volver a casa", relató su familia.

Desde hace varios años, Silva ha padecido de esquizofrenia. Esa noche, sus padres alertaron a la policía de ACC y, a la mañana siguiente, la reportaron como desaparecida ante los servicios de emergencia de Austin. No era la primera vez que acudían a las autoridades para que los ayudaran a llevar a la joven a un hospital para controlar su enfermedad, dijo su padre Rosendo Segovia durante un encuentro con la prensa .

Sin embargo, su solicitud de auxilio no terminó como la familia esperaba. La policía de Austin asegura que sus oficiales también buscaban otro desenlace en la mañana del 19 de julio, pero ahora Silva está presa bajo un cargo de agresión contra un servidor público .

La fundadora y líder de Proyecto Defensa Laboral, Emily Timm, señaló que no están seguros del estatus migratorio de Silva, pero que su familia no ha pagado la fianza que se le impuso porque no quieren que pase a custodia de ICE. Aseveró que están abogando por Silva a través de representantes comunitarios de la agencia.