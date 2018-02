“Por favor ayúdeme, mi madre no tenía idea de que estaba embarazada. Ella no puede cuidarme”: dice la nota encontrada con un bebé

TUCSON, Arizona. – Las autoridades dieron a conocer un video de las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Tucson donde se observa a una mujer que se cree es la madre que abandonó a un bebé recien nacido en un baño de la sede portuaria.

El pasado 14 de enero un empleado de la terminal reportó haber encontrado un bebé en uno de los baños ubicados a las afueras del aeropuerto, en un área cercana a los puestos para la renta de autos, ubicado antes de ingresar al área de seguridad, informó una vocera.

El bebé estaba limpio y envuelto en una cobija sobre una mesa para cambiar pañales.





En el video se observa a una mujer de cabello oscuro, vestida con un chaqueta negra, pantalones deportivos negros y cargando una bolsa amarilla en su hombro. En sus manos lleva algo cubierto con una manta azul mientras camina hacía el baño.

Las autoridades creen que es la mujer que dejó al bebé, calculan que tiene alrededor de 20 años y mide entre 5.5 a 5.7 pulgadas.

El bebé fue encontrado limpio y con una nota que decía: “Por favor ayúdeme. Mi madre no tenía idea de que estaba embarazada. Ella no puede cuidarme. Llévame a las autoridades para que puedan encontrar un buen hogar. Solo quiero lo mejor para él y no soy yo. Por favor, lo siento".





La nota junto con los videos y la llamada que recibió el servicio 911 fueron dadas a conocer este martes.

Las autoridades informaron que el bebé se encuentra bajo el cuidado del Departamento de Servicios de Niños de Arizona (DCS).