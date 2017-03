Condenan a 51 años de prisión al violador y asesino de la niña colombiana Yuliana Samboní

Rafael Uribe Noguera fue condenado en Colombia este miércoles a 622 meses de prisión por el homicidio de la niña Yuliana Samboní, el caso que despertó la indignación de todo un país. El responsable de la muerte de la pequeña de siete años había aceptado en enero los cargos presentados en su contra de secuestro, acceso carnal violento y feminicidio agravado.

Una juez de Bogotá condenó al acusado a 51 años y 10 meses de cárcel, además de imponerle una multa de 100 salarios mínimos vigentes (unos 25,000 dólares) y asegurar que no habrá rebaja de pena a pesar de la aceptación de los cargos.



"La condena a Rafael Uribe Noguera debe reflejar el repudio general que sus actos ocasionaron", aseguró durante la audiencia en la que se conoció su sentencia, la más alta que se haya dictado en Colombia por un caso de feminicidio.

El pasado 4 de diciembre Uribe Noguera, un abogado de clase acomodada, raptó de un modesto barrio a Yuliana Samboní, a quien condujo a un apartamento donde abusó sexualmente de ella y posteriormente la asesinó. Las causas de su muerte fueron "asfixia por sofocación y estrangulamiento".



Durante la audiencia en la que reconoció los hechos, Uribe dijo que lo hizo en un "momento de locura causado por las drogas" y pidió perdón a los padres de la niña, una familia indígena del departamento del Cauca que había llegado años antes a Bogotá en busca de una mejor vida.

Sin embargo, la juez insistió este miércoles en que el acusado lo hizo todo de forma voluntaria: "planeó y ejecutó los hechos consciente de sus actos". Además, confirmó que aunque inicialmente Uribe negó haber violado a la niña, supuestamente por el estado de alicoramiento en el que se encontraba y los efectos de las drogas, esto fue desmentido por Medicina Legal, que halló en el cuerpo rastros biológicos del hombre.



La lectura del fallo se realizó en el complejo judicial de Paloquemao, una diligencia a puerta cerrada a la que no asistió el condenado, arrestado dos días después del crimen y recluido en la cárcel bogotana La Picota.

Al complejo judicial llegó el padre de la víctima en compañía de otros familiares, excepto su esposa porque este martes dio a luz. " Espero que se haga justicia por mi hija, si no, no valdría la pena tanta prueba y tanta cosa para que le den unos 20 o 30 años, no me sirve, tiene que ser la pena máxima que hay aquí en Colombia", dijo Samboní, citado por el diario El Tiempo.

A las afueras de los juzgados había un grupo de manifestantes que exigían de igual manera la pena máxima para Uribe Noguera, el pedido de muchos colombianos en este caso que ha reabierto el debate sobre la cadena perpetua en el país para violadores de menores.



"Esto no es verdadera justicia, es una ofensa para la memoria de Yuliana", dice Johana, hija de Gilma Jiménez

Por su parte, la Procuraduría apeló la decisión por considerar que la juez omitió algunos agravantes y que la pena debe ser de 60 años de cárcel.

La delegada de la Procuraduría para la infancia y la adolescencia, Sonia Patricia Téllez, señaló que "la ponderación del tiempo de condena que hizo la juez se basó en que Rafael Uribe no tenía antecedentes penales y también en la omisión de algunos agravantes", de acuerdo con El Tiempo.



El mismo diario indica que en medio de la lectura del documento, la juez hizo un llamado de atención a la Fiscalía y a la Secretaría de la Mujer del Distrito porque considera que las otras 15,000 víctimas de violencia sexual del año pasado no han tenido la misma atención desde la administración de la justicia.



Un suicidio y evidencia manipulada

El caso, uno de los más mediáticos del país, ha tenido la intervención de la Fiscalía General de la Nación, que siempre sostuvo que la escena del crimen fue manipulada. Tras conocer la sentencia, l a Fiscalía también apeló la decisión al considerar que "lo justo es la pena máxima, es decir 60 años de prisión".

Durante las investigaciones se sumó el agravante de que el vigilante del edificio en el que se cometió el crimen, Fernando Merchán, apareció muerto días después y se llegó a especular sobre las verdaderas causas de su fallecimiento que finalmente, según los forenses, fue un suicidio.

Además del condenado, la Fiscalía vinculó al caso a Francisco y Catalina Uribe Noguera, hermanos de Rafael, a quienes acusó de ocultar y manipular pruebas en las horas que transcurrieron entre el crimen y el aviso a la Policía. Sin embargo, ellos no aceptaron los cargos y ratificaron que son inocentes de las acusaciones que se les imputan dentro del proceso por el crimen cometido por su hermano.



Este crimen causó tanto rechazo en Colombia, que incluso el presidente Juan Manuel Santos pidió la más "enérgica condena" para el responsable del asesinato de Yuliana.

Cuando los hermanos Uribe Noguera han asistido a las diligencias judiciales, las autoridades han tenido que desplegar operativos especiales de seguridad porque multitudes que se congregan ante los juzgados amenazan con lincharlos.



