Tras "más de 1,000 líneas de investigación" las autoridades siguen sin pista del motivo de la masacre en Las Vegas

"Hemos buscado todo", dijo este viernes el subjefe del Sheriff de Las Vegas, Kevin McMahill, asegurando que se ha revisado cada aspecto de la vida del autor del tiroteo. De momento lo único que confirman las autoridades es que no había otro pistolero en la habitación de Paddock.

LAS VEGAS, Nevada.- Aunque las autoridades han seguido "más de 1,000 líneas de investigación" durante toda la semana, analizando cada aspecto de la vida de Stepehn Paddock, sigue siendo un misterio qué lo motivó a matar a tiros a 58 personas y herir a más de 400 en un concierto en Las Vegas el 1 de octubre.

"Hemos buscado todo, lo que incluye la vida personal del sospechoso, su afiliación política, sus comportamientos sociales, su situación económica, alguna radicalización potencial que tantas personas han afirmado -también sabemos, por su puesto, que ISIS (la organización terrorista Estado Islámico) repetidamente se ha adjudicado la responsabilidad-", dijo este viernes el subjefe del Sheriff de Las Vegas, Kevin McMahill, en una conferencia de prensa.



"Hemos seguido más de 1,000 líneas de investigación para crear un mejor perfil sobre el motivo de la furia del sospechoso; todavía no tenemos un motivo claro o una razón", agregó McMahill, quien señaló que también se ha evaluado la salud mental de Paddock.





En la mayoría de los tiroteos que han enlutado a este país, los pistoleros han dejado evidencia sobre sus razones para realizarlos (simpatía con grupos terroristas, notas suicidas, etcétera), pero al parecer Paddock es un caso distinto. A la fecha, hay más preguntas que respuestas.

El Sheriff de Las Vegas ha informado que en su habitación en el hotel y casino Mandalay Bay, desde la cual perpetró la masacre, había una nota que contenía números que están siendo analizados, pero se ha descartado que se trate de un manifiesto o de una nota suicida.

La agencia afirmó este viernes que no ha dejado de lado ninguna denuncia, que incluso han verificado simples rumores. Uno de estos es que había otro pistolero en la suite del Mandalay Bay o entre el público del festival de música que atacó, el '91 Route Harvest'. Pero el Sheriff reiteró que no han encontrado nada.



"Estamos seguros que no hubo otro pistolero en esa habitación, lo que no podemos confirmar hoy y que continuamos investigando es si alguien más sabía sobre este incidente", dijo McMahill.

El jefe policial indicó que continuarán pidiendo la ayuda del público para tratar de esclarecer este caso y que incluso colocarán avisos de los típicos de Las Vegas a lo largo de la ciudad.

"Alguien quizás vio algo sospechoso esa noche o un año antes o un mes antes. Alguien quizás vio algo o sabe algo", mencionó McMahill. "Compártannos esa información", pidió.

Revelaciones a cuentagotas

Las computadoras y celulares decomisados a Paddock han sido tasladados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) a su laboratorio en Virginia para su análisis. Los investigadores encontraron 47 armas de fuego, incluyendo una docena en su suite y que fueron modificadas para disparar más rápido. Además, se encontró que colocó cámaras dentro y fuera del cuarto para estar preparado.

Las autoridades creen que él acumuló armas y municiones durante décadas y planificó meticulosamente sus acciones. También se ha considerado que Paddock exploró otros lugares, como el festival Lollapalooza de Chicago y Life is Beautiful en Las Vegas, así como que habría tratado de hacer explotar unos tanques de combustible en el aeropuerto de esa ciudad.



Stephen Paddock habría tratado de hacer estallar unos tanques de combustible en el aeropuerto de Las Vegas Univision 0 Compartir



Los investigadores también han puesto sobre la lupa sus hábitos de juego. Se ha dicho que este hombre era un jugador "premium mass", es decir, tenía una mejor habilidad en el juego, comparado al típico apostador. Por jugar hasta 30,000 dólares en un solo día Paddock no solo obtuvo grandes ganancias, sino una serie de privilegios de los casinos, de acuerdo a reportes de la prensa y su hermano, Eric Paddock.

Por parte de su novia, Marilou Danley, tampoco se sabe mucho. Ella afirmó que desconocía los maquiavélicos planes de su pareja.

Este viernes continuaron surgiendo a cuentagotas detalles sobre la vida de Paddock, así como de los instantes previos a su masacre. La cadena CNN reportó que además de sus constantes visitas a los casinos y las armerías, él viajó en unos 20 cruceros, muchos de ellos en Europa y Medio Oriente. Algunas de las paradas se realizaron en puertos de España, Italia, Grecia, Jordania y los Emiratos Árabes. Su novia lo habría acompañado en nueve de estos recorridos por altamar.



También se reveló que una noche antes de la matanza, Paddock llamó en dos ocasiones a la seguridad del Mandalay Bay para quejarse de música a volumen alto proveniente del piso debajo de su suite. Esto ocurrió alrededor de la 1:30 am del domingo, unas 21 horas antes de perpetrar la balacera, según el diario The New York Times.

Un empleado del hotel también informó que Paddock actuó de manera impulsiva contra ellos sobre algún otro asunto, pero no se dieron especificaciones.

En tanto, este viernes se publicaron oficialmente los nombres de las 58 víctimas mortales, entre los que se encuentran veteranos de guerra, madres solteras, un guardia de cárceles en California, una profesora de Los Ángeles y un policía de Las Vegas. Esta noche abrirá un parque construido en solo cuatro días para honrar su memoria. Se llamará Healing Garden (Jardín de sanación).



