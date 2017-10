El mensaje de la novia del atacante de Las Vegas: "Estoy devastada"

LOS ÁNGELES, California.- Tras ser interrogada por autoridades federales a su llegada de Filipinas, Marilou Danley, la novia del atacante de Las Vegas Stephen Paddock, emitió un comunicado que fue leído por su abogado, Matthew Lombard, a la salida de las oficinas del FBI en Los Ángeles. Estas fueron sus palabras:

"Estoy devastada por las muertes y las heridas que ocurrieron, mis oraciones se dirigen a las víctimas y sus familias y todos aquellos que fueron lastimados por estos terribles eventos. Tengo fe en Dios y continuaré orando por todos los que han sido lastimados o heridos.

Soy una madre y una abuela y se me rompe el corazón por todos aquellos que han perdido un ser querido.

Conocí a Stephen Paddock como un hombre noble, cariñoso y callado. Nunca me dijo nada o tuvo alguna acción que yo supiera y pudiera interpretar de alguna manera como una advertencia de que algo horrible como esto fuera a suceder.

Hace poco menos de dos semanas Stephen me dijo que había encontrado un boleto barato a Filipinas y que quería que yo viajara a casa a ver a mi familia. Como todos los filipinos en el extranjero, estaba emocionada de regresar a casa y ver a mis parientes y amistades. Mientras estaba allí, él me envió dinero, el cual me dijo era para comprar una casa para mí y mi familia.

Estaba agradecida, pero honestamente estaba preocupada, de que -primero el viaje inesperado a casa y luego el dinero- fuera una forma de terminar conmigo.



Nunca se me ocurrió de ninguna manera que él estaba planeando algo violento en contra de alguien. No había hecho una declaración hasta ahora porque he estado cooperando con las autoridades y viajé voluntariamente de regreso a Estados Unidos porque sé que el FBI y la Policía de Las Vegas querían hablar conmigo y yo quería hablar con ellos.

Cooperaré completamente con su investigación. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a aliviar el sufrimiento y ayudar de cualquier manera, lo haré. Por favor respeten mi privacidad y la de mi familia. Gracias."

Danley, de 62 años, salió en un vuelo de Philippine Airlines hacia Los Ángeles. A su llegada, fue recibida por agentes del FBI en el aeropuerto el martes en la noche. Es considerada "una persona de interés" en el caso y las autoridades han estado en contacto con ella desde que supieron que su novio había sido el autor del ataque mortal que dejó al menos 59 muertos y más de 500 heridos.



Algunos agentes se pusieron a cubierto detrás de sus patrullas mientras otros armados con rifles de asalto corrieron hacia el sitio donde se registró el tiroteo. Algunos de los asistentes ayudaron a las personas que fueron impactados por las balas mientras escuchaban a un grupo de música country. El tiroteo ocurrió cerca del Mandalay Bay Hotel and Casino de Las Vegas. Fanáticos de la música country que asistieron al festival, atienden a una de las víctimas que resultó herida en el mortal tiroteo. Los asistentes a un festival de música country huyeron despavoridos al escuchar las múltiples detonaciones. Escenas de pánico y desesperación se vivieron tras escucharse las ráfagas en el festival de música country en Las Vegas. La policía dijo que uno de los sospechosos de la balacera en el festival de música fue "abatido". Desde el primer momento que se reportó la balacera, la policía de Las Vegas activó la búsqueda del atacante. Agentes de policía advierten a peatones que se pongan a cubierto en las inmediaciones del lugar del tiroteo. Algunos de los asistentes al festival de música country vieron destellos de luz desde un piso alto del hotel y luego escucharon las ráfagas de un arma automática. La policía descartó que hubiese más de un tirador y cree que el ataque fue obra de un "lobo solitario". El tiroteo de Las Vegas se ha convertido en el más mortal en la historia reciente de EEUU. Los agentes de la policía especial se desplegaron por toda la zona mientras se mantuvo la búsqueda del atacante. Los cuerpos de tres víctimas mortales del tiroteo masivo en un festival de música country. Una mujer, junto a una camilla, espera asistencia sentada en una vereda a pocos metros del lugar del ataque en Las Vegas. Un agente de la Polcía de Las Vegas llega al lugar de la escena del tiroteo donde murieron al menos 50 personas y más de 200 resultaron heridas. Las autoridades policíacas de Las Vegas creen que se trató de un solo atacante, que actuó por cuenta propia. El pistolero, un hombre de 64 años, murió en la habitación del hotel desde donde hizo los disparos. La zona de la masacre permanece cercada por la policía. El tiroteo se registró poco después de las 10 PM (hora de Las Vegas) y duró al menos dos minutos. Los disparon provocaron la estampida de miles de asistentes al concierto de música country en Las Vegas. Policías registran a un hombre en las cercanías del lugar del tiroteo poco antes de la medianoche del domingo. Los heridos en el tiroteo de Las Vegas fueron llevados a varios hospitales unicados cerca del lugar de la masacre. Un agente de la policía de Las Vegas habla por teléfono en el lugar de la masacre. Detrás de él yace el cuerpo de una de las víctimas cubierto por una manta de color blanco. Decenas de carros de bomberos y ambulancias llegaron al lugar de la masacre. El cantante de música country, Jason Aldean, actuaba sobre el escenario en el momento del mortal tiroteo. Desolación después del ataque. La mùsica country está de luto en Estados Unidos. En esta imagen se ven las ventanas rotas del piso 32 del hotel Mandalay Bay, sitio desde el cual el atacante, identificado como Stephen Paddock, de 64 años, abrió fuego contra la multitud.