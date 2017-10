Últimos minutos del atacante de Las Vegas: el sheriff asegura que Paddock planeaba salir con vida tras cometer la masacre

Novia del atacante de Las Vegas: "No me pasó por la mente que planeara un acto de violencia"

Pasan los días y se van conociendo más detalles sobre Stephen Paddock, el autor de la masacre del pasado domingo en el concierto de música country de Las Vegas que dejó 58 muertos y unos 500 heridos.

A medida que se va conociendo más información sobre el asesino, también surgen interrogantes, por ejemplo, si alguien lo ayudó en la planificación del ataque, si planeó algún ataque anterior o como fueron sus últimos momentos en la suite del piso 32 del hotel Mandalay Bay.

Aquí, un resumen detallado de lo que se sabe hasta ahora, mientras las autoridades siguen tratando de entender qué motivó a este hombre a un acto semejante.

Planificó todo

Las autoridades dicen que Paddock fue un sofisticado planificador cuyo claro objetivo final era provocar una masacre sin precedentes.

En principio, Paddock se registró en su suite del Mandalay Bay el jueves 28 de septiembre, cuatro días antes del ataque. Durante los siguientes días ingresó al menos 10 maletas llenas de armas de fuego cuyo contenido no fue detectado, según el sheriff del condado de Clark, Joe Lombardo.

Paddock mantuvo el cartel de 'no molestar' en su puerta durante toda su estancia así que el personal del hotel no entró a la habitación, según detalló el periódico The New York Times.

Colocó cámaras de video para vigilar los pasillos y la habitación y controlar a la policía que llegaría a su habitación cuando estuviera atacando. Además del arsenal que ingresó, llevó consigo un martillo que aparentemente usó para romper las dos ventanas de vidrio desde donde se apostó cual francotirador.



También planificó que su pareja no estuviera en Nevada y le compró un ticket aéreo para que "Marilou no interfiriera con sus planes", según relataron las hermanas de ella a Channel 7 de Australia.







Los últimos minutos de Paddock

Tras disparar ráfagas de balas sobre los asistentes al concierto durante un lapso de 11 minutos, Paddock controló por las cámaras que ocultó en su suite del piso 32 del hotel Mandalay Bay y en el vestíbulo a los agentes cuando comenzaron a llegar a su cuarto.

Disparó numerosas rondas contra la puerta de la suite hiriendo a un guardia de seguridad del hotel, Jesús Campos, que fue el primero en llegar y la policía considera que con eso detuvo la balacera contra la multitud del festival.

Luego de minutos de resistencia, según los investigadores, Paddock eventualmente puso un arma en su boca y apretó el gatillo mientras el equipo SWAT se acercaba. Lo encontraron tendido boca arriba, con gran cantidad de sangre en la alfombra detrás de su cabeza y con un arma cerca de su cuerpo que sería con la que se quitó la vida.



Paddock tenía la intención de sobrevivir

El sheriff Joseph Lombardo dijo que tenían pruebas de que Paddock tenía la intención de sobrevivir y escapar luego de su ataque en el festival el domingo pasado, aunque no dijo cuál era la evidencia.

¿Planeó otras masacres?

Paddock frecuentó al menos dos festivales de música poco antes de la masacre en el Route 91 Harvest. El sheriff Lombardo informó que Paddock alquiló una habitación de lujo a través de la web Airbnb con vistas al festival de música 'La vida es hermosa' ( Life is beautiful) otro evento organizado en Las Vegas la semana previa al de música country en el que finalmente llevó acabo el ataque.

Por otra parte, investigadores revelaron a varios medios que dos meses atrás Paddock se registró en un hotel en Chicago, cuando se llevó a cabo el festival Lollapalooza. Intentarán determinar si en esas oportunidades Paddock pensaba realizar algún tipo de ataque.

¿Alguien lo ayudó?

Lombardo también sugirió en conferencia de prensa que Paddock no hubiera podido planificar ataque tan meticuloso solo. "¿Crees que todo esto lo logró por su cuenta?", preguntó Lombardo.

"Tienes que hacerte la idea de que ha tenido que tener alguna ayuda en algún momento", dijo el sheriff.

Quién era Paddock

Un hombre blanco de 64 años, estadounidense. Era un frecuente, arriesgado y adinenado apostador que vivía junto a su pareja Marilou Dunley en Mesquite, Nevada, a unas 82 millas al noreste de Las Vegas. Poseía dos propiedades al menos: la casa de Mesquite y otra en la ciudad de Reno, en el mismo estado. Trabajó algunos años para agencias gubernamentales (para el Servicio Postal, agente del Servicio de Rentas Internas -IRS-).



Hasta el tiroteo del domingo pasado por la noche, Paddock no tenía antecedentes penales. Tampoco consta que le hubieran diagnosticado una enfermedad mental.

Se reportó que tenía tres hermanos: Eric, que fue el que apareció en medios desde Orlando, Florida, luego de la masacre y con quién se relacionaba; y Bruce y Patrick, con quienes habría perdido contacto.

El padre de los Paddock, Patrick Benjamin Paddock, fue un ladrón de bancos que estuvo en la lista de los más buscados del FBI en los 60. Hay un poster de 1969 que indica que fue diagnosticado como 'psicópata' y que había usado armas para llevar acabo sus crímenes.

Su novia, Marilou Danley

Cuando ocurrió la masacre, la mujer de 62 años estaba en Filipinas visitando a su familia. El miércoles 4 de octubre llegó en un vuelo a Los Ángeles para ser entrevistada por el FBI.





Danley dijo que viajó porque Paddock le compró el ticket aéreo sorpresivamente aduciendo que estaba a buen precio. Una vez allí, Danley declaró que Paddock le giró dinero (trascendió que fueron unos 100,000 dólares) diciéndole que era para ayudar a su familia a comprar una casa.

"Yo estaba agradecida, pero honestamente preocupada pensé... que era una forma de romper conmigo. Nunca se me ocurrió que él estaba planeando un acto de violencia contra nadie", dijo en su declaración que fue leída por su abogado.

El arsenal de Paddock

Paddock llevó consigo al Mandalay Bay un verdadero arsenal. Tenía 23 armas en su suite entre las cuales se encontraba un rifle de tipo AR-15 con un cargador de gran capacidad y 12 bump stocks, un adminículo que modifica las armas para que disparen como si fueran automáticas. También tenía otro rifle tipo AR-15, con un alcance comúnmente utilizado para la caza montado sobre un soporte para ayudar a estabilizarlo, según funcionarios y expertos revelaron a The Washington Post.



En la casa de Paddock en Mesquite hallaron 19 armas más y en su automóvil, estacionado en el hotel, llevaba nitrato de amonio, un fertilizante que combinado con combustible es explosivo y que sirve también como precursor del amonal, otro explosivo aún más potente.

En la otra propiedad del atacante en Reno, los investigadores recuperaron cinco pistolas, dos escopetas y municiones, dijo el sheriff Lombardo.

Este arsenal fue adquirido por Paddock durante años en varios estados y se sabe que, al menos parcialmente, fue obtenido legalmente de algunos vendedores minoristas y en una tienda de armas de Mesquite llamada Guns & Guitars.