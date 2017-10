El patrón que comparten (casi) todos los autores de tiroteos masivos: son hombres

Stephen Paddock, el hombre que quitó la vida a 59 personas en Las Vegas, forma parte de un patrón de sobra conocido por los criminólogos que tratan de comprender mejor por qué alguien decide tomar un arma y disparar arbitrariamente a personas inocentes. Es un varón.

Aunque los lugares, las circunstancias y los nombres de las víctimas de los tiroteos cambien, el género de los asesinos en rara ocasión lo hace: en un 96 por ciento de las veces los autores son hombres.

Así lo demuestra una base de datos elaborada por la publicación Mother Jones* que recoge los tiroteos masivos que han tenido lugar en Estados Unidos, desde 1982 hasta el de ayer en Las Vegas. De las 91 masacres contabilizadas, 88 fueron obra de tiradores masculinos, mientras que solo dos de ellas tuvieron lugar a manos de mujeres. Hubo una mixta: la de San Bernardino de 2015, cometida por una pareja con vínculos con ISIS.

Sin embargo, en un contexto en que el propio Donald Trump defendió la necesidad de imponer su veto migratorio a los países de mayoría musulmana alegando que protegería a Estados Unidos de ataques de este tipo, el género es una variable a la que se presta menos atención que a la religión de los responsables, a su raza (los hombres blancos cometen este tipo de crímenes más que ningún otro grupo poblacional), o a su edad (como media, los tiradores tienen 35 años, mucho más jóvenes que Paddock).



Pero el patrón sexual es mucho más obvio y los factores que incitan a los hombres cometer estos crímenes, varían mucho entre caso y caso, explica Stephen Singular, coautor junto con su mujer Joyce Singular del libro ' El cuaderno de espiral: el tiroteo del teatro de Aurora y la epidemia de violencia de masas cometida por la juventud estadounidense', una obra que analiza la masacre de 2012 en Aurora (Chicago) y a su autor, el joven James Holmes, que asesinó a 12 personas durante el pase de una película de Batman en un teatro.



The Associated Press

James Holmes. The Associated Press

Según Singular, en el caso de Holmes influyeron varios factores: desde la adicción a videojuegos que pudo incitar a un comportamiento violento hasta un transtorno emocional mal tratado pasando por un modelo de masculinidad que penaliza la vulnerabilidad y que exige a los hombres ser agresivos desde edad muy temprana.

"(Los autores de estas masacres) se sienten impotentes y reaccionan haciendo algo que tiene un enorme efecto en la gente para probar su valor, su importancia", dice por teléfono. "Necesitan buscar venganza en el mundo porque se sienten víctimas de él, pero no son pobres, no están oprimidos ni pertenecen a ninguna minoría", destaca Singular sobre hombres como Holmes o el propio Paddock, una persona adinerada.



Esta detalle (el buscar venganza a través de la violencia a pesar de pertenecer a una clase media-alta o a un género o grupo demográfico favorecido) es algo que ha llamado la atención de varios sociólogos y criminólogos.

El profesor de justicia criminal de la Universidad de Estado de Washington Eric Madfis llegó a la conclusión en un estudio de 2013 sobre los asesinos masivos de que el triple privilegio de la masculinidad heterosexual y blanca hace que "las pérdidas en el curso de la vida sean más inesperadas y, por lo tanto, más dolorosamente vergonzosas". De esta forma, "resultan en un acto acumulativo final de violencia".

O sea, que los hombres, sobre todo si son blancos, son más propensos a reaccionar violentamente si sienten que se les debe algo, ya que es menos frecuente y esperado que no lo obtengan. Así lo explicó a NPR Candice Batton, directora del la Escuela de Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Nebraska:





¿Y las mujeres?



"Son más propensas a desarrollar atribuciones negativas de la culpa de naturaleza interna, es decir: 'La causa de mis problemas es mi culpa: no me esforcé lo suficiente, no soy lo suficientemente buena'. Y esto, a su vez, tiende a traducirse en sentimientos de culpa y depresión que son dirigidos hacia uno mismo".