Activistas piden a hispanos dejar el miedo y aprovechar servicios de salud disponibles

"La salud es un derecho humano". El gobierno de EEUU no puede pedir información sobre el estatus migratorio de los pacientes: los proveedores de salud tienen la obligación de mantenerla confidencial, gracias al Health Insurance Portability and Accountability Act.

Uno de cada cuatro latinas no se ha realizado la prueba del Papanicolaou en los últimos tres años (aun cuando tienen la mayor prevalencia de cáncer cervical) y más del 54% de los hispanos nunca se han hecho el despistaje del VIH. Si formas parte de estas estadísticas o simplemente has relegado tu salud sexual a un segundo plano por el motivo que sea, es hora de que tomes el control. Ese es el llamado que hace este miércoles la Coalición Nacional para la Salud Sexual en colaboración con organizaciones como California Latinas for Reproductive Justice y la Organización para la Oportunidad y Derechos Reproductivos para las Latinas en Colorado (COLOR).



La idea es incentivar a la comunidad a enfocarse en la prevención y atención temprana mediante numerosos servicios esenciales que están disponibles, pero no son aprovechados por muchos hispanos bien sea por desinformación o por miedo.



Para lograrlo, crearon una página web y una guía práctica en español donde está todo lo que hay que saber sobre servicios preventivos de salud sexual para hombres y mujeres, así como tips para hablar con los médicos y cuáles exámenes y vacunas contempla el Affordable Care Act (ACA), la ley de salud asequible conocida como Obamacare. Aunque permite acceder a anticonceptivos, pruebas de Papanicolaou y otras de detección de enfermedades de transmisión sexual de forma gratuita o a bajo costo, un gran porcentaje de los hispanos no se está beneficiando de estos servicios.

Ahora que el ACA está en peligro y es posible que cambie el paquete de beneficios esenciales, es más importante que nunca aprovecharlos mientras existan. “Gracias al aumento de los niveles de cobertura por medio de Obamacare, 75% de los latinos pueden acceder sin costo a esto recomendables servicios preventivos de salud sexual”, dice Ena Suseth Valladares, Directora de Investigación de California Latinas for Reproductive Justice.



Aquellas personas que no tengan cobertura o seguro de salud disponen de otras opciones como los programas federales de Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños, y servicios gratuitos ofrecidos por proveedores locales (por ejemplo, centros de salud comunitarios, clínicas de Planned Parenthood, centros de salud del migrante, departamentos de salud locales y clínicas gratuitas y de caridad).



Muchos se frenan no tanto por el costo, sino por el miedo a ser deportados, pero estas organizaciones aseguran que no hay nada que temer. La información médica está protegida por el HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996), lo que significa que todos los datos (incluyendo el estatus migratorio o su nacionalidad o fecha de nacimiento) son totalmente confidenciales y no pueden ser compartidos por nadie, aclaró a Univision Noticias Kathleen Raquel Page, directora del Center for Health and Opportunity for Latinos y jefa de servicios clínicos (ETS/HIV/HCV/TB) del Departamento de Salud de Baltimore. “El gobierno no puede pedir esta información y los proveedores de salud tienen la obligación de mantenerla confidencial. Por favor, si usted o sus hijos necesitan atención médica, no duden en buscarla. La ley está de su lado”.



Otra barrera importante es el idioma. “Hemos visto situaciones en las que los pacientes salen de una hospitalización sin entender el diagnóstico porque no tuvieron acceso a intérpretes, o pacientes que reciben la información sobre medicamentos solamente en inglés, lo cual puede causar riesgos innecesarios. También es importante tener servicios bilingües a todos los niveles, ya que algunos pacientes no pueden ni siquiera hacer la cita si no hay recepcionistas que hablen su idioma”, cuenta la especialista.



La tasa de embarazo en adolescentes latinas se mantiene estable, mientras disminuye en el resto de los grupos étnicos en Estados Unidos. M. Spencer Green/AP

Factores culturales también afectan directamente la salud sexual de los hispanos. “En algunos casos, estamos acostumbrados en nuestro país de origen a sólo ir al médico cuando nos sentimos mal, en vez de acudir cuando todo está bien para prevenir enfermedades”, comenta De Page.

Los prejuicios continúan

Pero la problemática va más allá. Los tabúes que existen en torno a la sexualidad inciden de forma considerable. “En casa, los padres rara vez hablan sobre sexualidad con los hijos y cuando lo hacen, su postura tiende a ser sexualmente negativa”, explica a Univision Noticias Lorena Olvera Moreno, educadora sexual y terapista psicosexual. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México encontró que 80% de los padres de familia mexicanos no hablan de sexualidad con los hijos. Y el 20% que sí lo hace, provee información incompleta o tendenciosa.



Según Olvera Moreno, el machismo hace que el acceso a la salud sexual sea desidesigual entre los hispanos. “Los hijos varones reciben mayor información sobre el uso de condones y son motivados a tener relaciones para demostrar su hombría. Las niñas reciben información centrada en la virginidad y el ‘respeto’. La mayoría de los padres que hablan sobre Infecciones de Transmisión Sexual lo hacen de forma sexualmente negativa para disuadir a sus hijos de tener relaciones y no desde una postura positiva sobre el cuidado y amor por el cuerpo”.

Quizá eso explique el que la tasa de embarazo en adolescentes latinas permanezca constante, mientras disminuye en el resto de los grupos étnicos en Estados Unidos. O el que menos de la mitad (46%) de las niñas hispanas y un tercio (35%) de los varones hayan recibido la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en 2015.



La mitad de todos los estadounidenses sexualmente activos contraerán al menos una enfermedad de transmisión sexual (ETS) para cuando tengan 25 años. De acuerdo al último reporte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en 2015, la frecuencia de casos clamidia, sífilis y gonorrea en latinos duplicó o superó por más de la mitad a la de las personas blancas.

La mayoría de estas ETS no presentan síntomas, por lo que las personas contagiar fácilmente a sus parejas. "Cualquier persona que está teniendo relaciones sexuales puede contraer una enfermedad de transmisión sexual, no importa quién seas, de dónde eres, o cuántas parejas has tenido", asegura Page.

De no ser tratadas, pueden causar infertilidad, dolor pélvico y otras graves secuelas. "Si son detectadas a tiempo, la mayoría se pueden curar fácilmente con antibióticos o antivirales, y se pueden manejar efectivamente antes de causar problemas serios”, concluye.