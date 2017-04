Obamacare se mantiene, pero los republicanos aún pueden modificar tu cobertura de salud

La propuesta presentada en la Cámara de Representantes por Paul Ryan y Donald Trump para sustituir Obamacare, The American Health Care Act, fue retirada antes de la votación.

La propuesta presentada en la Cámara de Representantes por Paul Ryan y Donald Trump para sustituir Obamacare, The American Health Care Act, fue retirada antes de la votación. Aaron P. Bernstein/Reuters

Los peores enemigos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) conocida como Obamacare, ahora están a cargo de su futuro. Por ello se encuentran discutiendo cambios que podrían afectar una amplia red de planes de empleadores y la cobertura del Medicare para los adultos mayores, entre otras cláusulas.

Los republicanos fracasaron en su primer intento para reemplazar Obamacare, pero el presidente ha prometido que el esfuerzo continuará. Incluso si el Congreso no hace nada, Trump ha dicho que podría “dejar que Obamacare explote”.

Las 20 millones de personas que se beneficiaron de la cobertura expandida de ACA se encuentran ahora en riesgo, aunque no son los únicos perjudicados potenciales. A continuación, explicamos cómo puede afectarte lo que está pasando en Washington DC.



Una demanda de tres años amenaza muchos planes

Una demanda liderada por republicanos de la Cámara de Representantes busca eliminar subsidios que ayudaron a millones de familias a obtener planes privados a través de los mercados de seguros creados por el Affordable Act Care. La acción legal ya obtuvo una victoria en los tribunales y, si triunfa, podría dejar a unas 12 millones de personas sin cobertura.

"Es el mayor problema que enfrentan los mercados de salud", advirtió Rachel Sachs, profesora de leyes de la salud en la Universidad de Washington en St. Louis. "Eso haría que las aseguradoras no sólo salgan mañana, sino que tampoco quieran ofrecer planes en 2018".



publicidad

La demanda se limita a los subsidios menos conocidos del ACA, que reducen los costos de bolsillo como copagos y deducibles para los consumidores de bajos ingresos. Son distintos a los créditos impositivos que ayudan a pagar las primas (el pago mensual del seguro).



Incluso si el Congreso no deroga Obamacare, el debate constante hará que las compañías de seguros lo piensen dos veces antes de ofrecer planes en el mercado el próximo año. Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

La demanda data de 2014, cuando Barack Obama era presidente, pero ahora amenaza con perjudicar políticamente a los republicanos que ahora están a cargo. Los líderes de la Cámara de Representantes han retrasado el litigio y aseguraron que no retirarán la demanda, pero mantendrán los subsidios mientras el tema se debate en la corte. La administración Trump no ha informado cómo planea manejar el asunto.



La confusión socava la cobertura

Incluso si el Congreso no deroga Obamacare, el debate constante hará que las compañías de seguros lo piensen dos veces antes de ofrecer planes en el mercado el próximo año. Cuanto menos clara sea la información sobre lo que va a pasar con los subsidios y sobre si la administración promoverá o no la inscripción en 2018, más probable es que reduzcan servicios o aumenten las primas para proteger sus intereses.



publicidad

Preservar los subsidios que limitan los costos de bolsillo para los consumidores de bajos ingresos "es esencial", dijo Kevin Lewis, CEO de Community Health Options, una aseguradora sin fines de lucro de Maine. "A los mercados no les gusta la incertidumbre. La espada de Damocles que cuelga sobre nuestras cabezas colectivas es, por lo menos, inquietante”.



Los demócratas dicen que los republicanos están saboteando Obamacare

Poco después de tomar el poder, los funcionarios de Trump retiraron la publicidad diseñada para maximizar la inscripción en los planes de salud del mercado justo antes de la fecha límite del 31 de enero. Se restauró parcialmente después de un sonoro reclamo.

Luego, la administración informó que descartaría un plan de Obama que consistía en rechazar las declaraciones de impuestos de las personas que se niegan a decir si tuvieron o no seguro de salud, debilitando así el requisito de estar asegurado.

Kellyanne Conway, colaboradora de Trump, asomó en enero que el gobierno podría dejar de ordenar el cumplimiento de ese requisito (la parte de la ley más repudiada por los republicanos). Si los funcionarios insisten en ese mensaje, los planes podrían atraer aún menos a los miembros jóvenes y saludables cuyas primas son necesarias para apoyar a los enfermos. Eso causaría más aumentos de las primas y el retiro de más aseguradoras.



publicidad

"Se pueden hacer más jugadas sucias", opinó el doctor Peter Kongstvedt, consultor de la industria de la salud y miembro de la Universidad George Mason. "Es absolutamente posible que algunos mercados terminen sin aseguradoras, a menos de que una combinación de fuerzas del gobierno estatal y federal actúen para preservar el mercado" con el dinero de los contribuyentes.



Los funcionarios de Trump se activarán para revertir la cobertura del ACA incluso si el Congreso no deroga la ley

Tom Price, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ha manifestado su intención de revertir partes de ACA a través de regulaciones, incluso si el Congreso no deroga la ley.



Con el fracasado proyecto de ley de reemplazo de la Cámara de Representantes, la Ley Americana de Cuidado de Salud, 9 millones de personas en esos estados habrían perdido la cobertura de Medicaid en 2020. Kevin Lamarque/Reuters

Por ejemplo, Price no podría eliminar unilateralmente la cobertura para el control de la natalidad o el cuidado materno, a la que muchos republicanos se oponen por razones morales o de costos. Pero el control de la natalidad podría ya no ser gratuito como beneficio preventivo. Tal vez la administración permita a los estados limitar el número de visitas prenatales en la cobertura de maternidad. O quizás más empleadores podrían obtener la exención religiosa para no ofrecer control de la natalidad.



La cobertura de Medicaid para personas de bajos ingresos podría reducirse

La expansión de la cobertura del Medicaid promovida por Obamacare permitió incluir a personas con ingresos más bajos. Un total de 31 estados y el Distrito de Columbia ampliaron el Medicaid para la mayoría de los adultos con ingresos por debajo de 16,000 dólares para solteros y 28,000 dólares para una familia de tres, aunque la elegibilidad varía.



publicidad

Los republicanos quieren reducir el crecimiento del gasto de Medicaid y dar a los estados más control sobre el programa. Las discusiones para una revisión del Medicaid se enfocan en reemplazar las provisiones del ACA por subsidios federales para los estados que serían fijos y menos generosos.

Pero incluso si Obamacare sobrevive, es probable que la administración otorgue más potestad a los estados para decidir quién obtiene cobertura de Medicaid y cuánto. Muchos republicanos favorecen los requisitos de trabajo para los beneficiarios del Medicaid y el aumento de los pagos de bolsillo de los pacientes.

Con el fracasado proyecto de ley de reemplazo de la Cámara de Representantes, la Ley Americana de Cuidado de Salud, 9 millones de personas en esos estados habrían perdido la cobertura de Medicaid en 2020, estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, que no es partidista.

Sin embargo, al mismo tiempo, el apoyo republicano a la expansión del Medicaid está creciendo, lo que podría significar que los recortes generales fueran menos graves, o que la cobertura del Medicaid aumentara en los 19 estados que no ampliaron el programa bajo el Obamacare.



Algunos republicanos quieren revisar el Medicare para adultos mayores

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quiere restringir el crecimiento del Medicare al darle a los miembros pagos fijos de "apoyo premium" para comprar planes y posiblemente elevar la edad de elegibilidad. Ambas estrategias podrían llevar a menor cobertura o mayores gastos de bolsillo.



publicidad

Pero la propuesta no fue parte del proyecto de ley de reemplazo de los republicanos. Cambiar el Medicare probablemente provocaría fuertes objeciones por parte de AARP y otros lobbies poderosos. Y Trump no parece inclinado a apoyar un cambio.



Beneficiarios de Obamacare explican por qué se oponen a la derogación /Univision 0 Compartir

"No creo que Trump quiera entrometerse con el Medicare o el Seguro Social", dijo en enero el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus.



La cobertura basada en el trabajo podría ser menos generosa

Aunque el abandono del Obamacare terminaría con el requisito de que los grandes empleadores ofrezcan seguro de salud, la mayoría de las empresas mantendrían sus planes como una forma de atraer trabajadores, dicen los analistas.

Pero esa cobertura podría ser menos generosa. El ACA limita el costo anual de gasto de bolsillo de los miembros del plan del empleador y también prohíbe límites a los beneficios anuales y de por vida. Al mismo tiempo, prohíbe los períodos de espera para cubrir la enfermedad preexistente de un nuevo trabajador.



publicidad

Cualquier ley de reemplazo firmada por Trump podría no incluir esas protecciones.

Esta historia fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation.