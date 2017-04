La delgada línea entre política y negocios, la marca de Ivanka Trump prospera en China

A la empresa de Ivanka Trump le llegaron buenas noticias desde Asia: obtuvo la aprobación provisional del gobierno de China para tres nuevas marcas, obteniendo así acceso a desarrollar un monopolio de venta de joyas, carteras y servicios de spa en el gigante asiático, la segunda economía del mundo.

Lo llamativo de la noticia es el momento en que llegó, el 6 de abril, el mismo día en que Ivanka y su esposo, Jared Kushner -quien también es asesor de la Casa Blanca- compartieron junto a otros miembros de la familia una cena con el presidente de China y su esposa en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, la propiedad que Donald Trump llama la Casa Blanca de Invierno.



Ivanka se mostró "orgullosa" en aquella jornada por la actuación de sus hijos Arabella y Joseph frente a Xi Jinping y su esposa, momento que, según reportes, fue 'celebrado' por medios de comunicación estatales chinos.

"¡Muy orgullosa de Arabella y Joseph por su actuación en honor al presidente Xi Jinping y madame Peng Liyuan en su visita oficial a Estados Unidos!", tuiteó en aqueñña oportunidad la hija del presidente.



Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 7, 2017