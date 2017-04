Trump informó al presidente de China que ordenó atacar Siria cuando comían una "hermosa torta de chocolate" en Mar-a-Lago

El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que le informó al presidente de China, Xi Jinping que ordenó atacar Siria a la altura del postre en la cena que tuvieron ambos mandatarios la semana pasada en Mar-a-Lago, la llamada Casa Blanca de invierno que tiene el estadounidense en Florida.

En una entrevista presentada por Fox News Business, la presentadora María Bartiromo le pregunta cómo y cuándo le dijo a Xi que había ordenado el bombardeo, que Washington jusitifó como represalia al ataque químico de días previos contra un pueblo del oeste de Siria del que responsabiliza al presidente Bashar al-Asad.

Bartorimo se interesa en el detalle porque, según argumenta en su pregunta, “en ese momento estaba enviando un recordatorio quién es la superpotencia del mundo”.

“No tiene idea de cuánta gente saber la respuesta a eso. He escuchado especulaciones sobre cómo fue eso”, dice el presidente, quien, al igual que Baritomo, parece estar hablando de una anécdota ligera y no de la primera operación militar de gran escala lanzada bajo su mando.

“Estaba sentado en la mesa. Habíamos terminado la cena. Estábamos tomando el postre. Y teníamos el más hermoso trozo de torta de chocolate que hayas visto jamás, y el presidente Xi la estaba disfrutando”.

“Me dieron el mensaje de los generales que los barcos estaban cargados y listos. ¿Qué va a hacer? Y tomamos la determinación de hacerlo, así que los misiles salieron a su destino. Y le digo: señor presidente, déjeme explicarle algo (…) Acabamos de lanzar 59 misiles dirigidos a Irak y quería que lo supiera. Él se estaba comiendo su torta y estaba en silencio”.



En ese momento, Bartiromo corrige al presidente diciéndoles que los misiles estaban dirigido a Siria, no a Irak.



.@POTUS tells @MariaBartiromo he told President Xi about the Missile strikes over "the most beautiful piece of chocolate cake." pic.twitter.com/vPLu7ZhxbR

— FOX Business (@FoxBusiness) April 12, 2017