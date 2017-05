13 hombres y ninguna mujer: el grupo encargado de reescribir el proyecto de ley de salud en el Senado

13 hombres están decidiendo el futuro del sistema de salud en Estados Unidos: todos son senadores republicanos y han sido escogidos para revisar el proyecto de ley de salud conocido como el American Health Care Act, que fue aprobado hace unos días en la Cámara de Representantes. Ellos serán los encargados de reescribir una versión que, de ser aprobada, sustituiría a la ley vigente: el Affordable Care Act (ACA) también conocido como Obamacare.

Esto significa que en la mesa de discusión no habrá ni una sola mujer para defender los intereses de las 126 millones adultas que viven en Estados Unidos, más de la mitad de la población del país, a pesar de que la derogación de la ley vigente significaría una reducción de los servicios preventivos que reciben, así como la cobertura de los servicios de maternidad, los exámenes de detección de cáncer de mama y el acceso a anticonceptivos gratuitos, entre otros.



De esos 52 senadores republicanos, solo cinco son mujeres. La elección de no incluir a ninguna de ellas fue del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, a quien le están lloviendo las críticas. Este martes se defendió diciendo: "Nadie está siendo excluido con base en su género", dijo el republicano por Kentucky. "El grupo de trabajo que importa somos los 52 senadores (republicanos) y estamos teniendo reuniones extensas todos los días".



Una de las excluidas es la senadora Susan Collins de Maine, quien reaccionó a principios de la semana diciendo: "Los líderes tienen el derecho de escoger a quienes ellos quieran, eso no quiere decir que yo no vaya a trabajar en la ley de salud. He trabajado en el asunto por muchos años y creo que puedo traer experiencia al debate que sería muy útil". Reportes indican que su exclusión podría estar relacionada con el hecho de que tanto ella como otras republicanas (Deb Fisher de Nebraska, por ejemplo) son mucho más moderadas y podrían poner obstáculos a la aprobación de ley.

Para los demócratas, la indignación ha sido mucho mayor. Apenas se dieron a conocer los miembros del grupo de trabajo, la senadora por California Kamala Harris reaccionó llamando la atención sobre cómo los republicanos están debatiendo políticas que afectan directamente a las mujeres, sin incluir a ninguna en el proceso. "Está mal", escribió en un tuit.



The GOP is crafting policy on an issue that directly impacts women without including a single woman in the process. It’s wrong. https://t.co/digJ8qXKr2

— Kamala Harris (@KamalaHarris) May 6, 2017