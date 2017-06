La historia detrás de la palabra ‘spic’, el insulto racista dirigido a los latinos

"Jodido spic, deberías regresar a tu país", le espetó un hombre a un puertorriqueño por hablar español en el aeropuerto de Reno. "No tengo miedo de ese puto spic", dijo una mujer a un hispano en otra grabación de una agresión verbal racista en Manassas, Virginia.

A medida que se hacen públicos más videos de incidentes de odio contra hispanos, escuchamos con más frecuencia la palabra 'spic', un término ofensivo que sirve para referirse a los latinos de forma despectiva. Sin embargo, no todo el mundo sabe muy bien qué significa exactamente o de dónde viene esta palabra.

Aunque hay varias teorías sobre su procedencia, la más extendida sitúa el origen del término en el Panamá de principios del siglo XX. Así era cómo los trabajadores estadounidenses que trabajaban en la obra del Canal de Panamá se referían a la mano de obra panameña. Así lo explicó en 1908 en el periódico Saturday Evening Post el periodista Samuel G. Blythe:



"Todos los estadounidenses son iguales. No se molestan en aprender idiomas extranjeros cuando van a un país extranjero, pero obligan a los nativos a aprender americano. Así que cuando los panameños se presentaban, si podían hablar inglés, introducían sus intentos de engañar con algo a los norteamericanos (realmente les daba igual con qué) con esta declaración, acompañada de gestos elocuentes: "Spik d'English". Si no sabían decían: "No spik d' English". O el uno o el otro eran la apertura universal de las conversaciones y esos primeros americanos pronto clasificaron a toda la raza de hombres que podían o no podían "Spik d'English" como "Spikities", y de ahí creció el Spigotty, armonioso y descriptivo".