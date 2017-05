Sprint condena el comportamiento de una clienta por lanzar insultos racistas contra un hispano en una tienda en Virginia

Durante el fin de semana, una mujer se quejaba hablando en voz alta en su celular de que no conseguía algo en comercios de la zona mientras se encontraba en una tienda de Sprint en Manassas, Virginia. A su lado, un hispano de 24 años se dirigió a ella para tratar de ayudarla. Pero no obtuvo la respuesta que esperaba.

"No estaba hablando contigo y no te metas en mi conversación", le contestó molesta ella.

"No tengo miedo de ese puto 'spic'", dijo la mujer, usando un término altamente ofensivo que hace referencia a un hispano. "Este es mi puto país".

También amenazó con pegarle al hombre y dijo: "Deberían llevar su maldito trasero a México".

El incidente, que fue grabado por un testigo anónimo y subido a YouTube, fue compartido por el activista Shaun King en Twitter el domingo. Rápidamente se volvió viral.

Fue entonces cuando Roxiie –quien solicitó a Univision no usar su apellido– vio el video y reconoció al hombre acosado como su hermano, Juan.

"Mi hermano no había notado que alguien estaba filmando", dijo Roxiie, de 31 años, a Univision en una entrevista por teléfono. "Todos nos enteramos cuando empezó a ser viral. Él no tenía ni idea. Es muy tranquilo, no le interesa la exposición".

Roxiie dijo que su hermano, nacido y criado en Estados Unidos, estaba "en estado de shock" cuando ocurrió el incidente, mientras estaba en la tienda arreglando su celular. Pero "luego se rió. Así es él".



Describió a Juan como: "Positivo, relajado, respetuoso y siempre tratando de ayudar".

El martes, el presidente y CEO de Sprint, el boliviano Marcelo Claure, calificó las palabras de la mujer como "profanas, amenazadoras y feas".

Claure escribió en un comunicado que él y miles de sus colegas de Sprint estaban "repugnados" por el "lenguaje divisivo y odioso" de la clienta.

También invitó a la mujer en el video a hablar con él, así como a Juan.

"Desafortunadamente, estamos viendo un aumento en el discurso de odio como este en todo el país. Nadie merece escuchar este tipo de lenguaje", escribió Claure. "Esto tiene que parar. Es hora de hablar. Es hora de aprender. Es hora de sanar".

Varios medios han identificado a la acosadora como Tiffany Cormier , quien trabaja para American Airlines.

Según Roxiie, el marido de Cormier, que también estaba presente en la tienda, es hispano. Y, aún más sorprendente, está relacionado con Juan.

"Es nuestro primo", dijo Roxiie a Univision. "Pero él es mayor y mi hermano es muy joven. Así que mi hermano nunca lo había visto. No hemos interactuado, sólo cuando éramos niños, sólo cuando mi hermano era un bebé".

"Es decepcionante", dijo. "Estamos tratando de mantenernos positivo. Sólo tienes que aprender y dejarlo ir y seguir adelante".



Univision Noticias forma parte de 'El reporte del odio', un proyecto que trata de documentar y reportear este tipo de incidentes. Si quieres contarnos tu testimonio, escríbenos aquí.