Cómo queda el cártel de Sinaloa tras la captura de 'El Licenciado', el supuesto sucesor de 'El Chapo'

Ciudad de México.- La detención de Dámaso López Núñez, ‘El Licenciado’, el supuesto sucesor de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, desatará una nueva pelea entre los hijos de ambos por el control de esta organización criminal, según analistas.

Por un lado, el liderazgo de la fracción del cártel que era controlada por 'El Chapo' lo pelean sus hijos Iván y Alfredo. Por el otro, 'El Licenciado' y su hijo Dámaso López, apodado 'el Mini Lic', explicó a Univision Noticias Alejandro Hope, experto en políticas de seguridad.

Pero tras la detención de 'El Licenciado', son los hijos de Guzmán –conocidos como 'Los Chapitos'– quienes tienen una ventaja. Esto porque ahora deberán enfrentarse directamente con "el Mini Lic', quien no tiene tanta fuerza como su padre Dámaso.

“Tras la captura, quien queda al frente (de la riña) es el hijo de Dámaso, ‘el Mini Lic’, y a él le toca la disputa con los hijos de ‘El Chapo’. ‘El Mini Lic’ tiene recursos, armas, territorios, rutas; pero no tiene la estrategia que tenía el papá. Con eso a ver cuánto sobrevive”, refirió Hope. También cuenta con el respaldo del grupo de sicarios Los Ántrax.

A diferencia de otros cárteles mexicanos, el de Sinaloa no tiene una estructura de poder vertical, pues desde su creación hubo tres líderes: ‘El Chapo’, actualmente detenido en Estados Unidos; Ismael ‘El Mayo Zambada’, prófugo de la justicia; y Juan José Esparragoza Moreno ‘El Azul’, quien se cree que está muerto.



“(‘El Mayo’) es el gran patriarca. Estas células (en disputa) son de otra generación y lo respetan. No lo atacan. Él ha tratado de ser intermediario y de tratar de calmar las cosas, pero no ha tenido éxito”, explicó Eduardo Guerrero, consultor de seguridad pública, a la cadena Televisa.

La sangre por el poder



La captura de Dámaso López, ‘El Licenciado’, traerá consigo otro ciclo de violencia en Sinaloa, consideró el experto en seguridad pública Pablo Monsalvo, catedrático de la Universidad Iberoamericana.

“Es un aviso de que la violencia va a incrementar por obtener el control. No tienen otro recurso para negociar, no tienen otra estrategia, intentarán ganar el mercado al precio que sea. La negociación se da cuando hay una gran ventaja de una parte, pero ahora no hay esas condiciones”, dijo Monsalvo a Univision Noticias.

Aunque para las autoridades mexicanas era 'El Licenciado' el principal causante de la violencia enquistada en Sinaloa, por lo que con su captura se reducirían las agresiones.

“Esperamos que decrezca un poco la violencia en Sinaloa, pero también puede seguir manteniéndose por la lucha del poder en las organizaciones”, dijo este miércéoles el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Las autoridades mexicanas también informaron que 'El Licenciado' fue detenido antes de concretar una alianza con otro grupo criminal: el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).



Aunque el catedrático Pablo Monsalvo consideró que, de ser cierta la versión de las autoridades, pudieron haber esperado a que se diera el pacto para detener a más personas.

“Este (arresto) es importante porque puede prevenir una guerra interna en el cártel de Sinaloa”, dijo a la agencia AP Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la agencia antidrogas estadounidense DEA. “Esto podría haber derivado fácilmente en una guerra en gran escala con enormes bajas y mucha violencia en México”, afirmó.

