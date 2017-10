A tres años de la muerte de Laquan McDonald acribillado por un policía la comunidad afroamericana sigue pidiendo justicia

CHICAGO, Illinois.- Este viernes 20 de octubre se cumplen tres años de la muerte de Laquan McDonald. Para honrar la memoria del adolescente afroamericano de 17 años, quien fue acribillado a tiros por un policía de Chicago en el 2014, activistas han convocado esta noche a una reunión comunitaria en una iglesia al sur de la ciudad.

En el evento, que será a las 7 pm en la Progressive Baptist Church, ubicada en el 3658 S Wentworth Avenue, se espera la presencia de familias que han sido víctimas de brutalidad policial en la ciudad.

"Únase a nosotros para conmemorar la vida de Laquan y recordar las vidas de otros perdidos a manos de las fuerzas del orden en toda la ciudad. Deja que se escuche tu voz. #Justicia para Laquan, #16 tiros, #No olvidamos, #Condenen a VanDyke #CPDno se ha arreglado", indica la convocatoria en las redes sociales.

"Esperamos un buen número de personas", dijo William Calloway, uno de los organizadores a Univision. "Al menos un par de cientos".

Anoche, como parte de las actividades por el llamado ‘Laquan Day’, se celebró una protesta fuera del cuartel general de la policía de Chicago, donde docenas de manifestantes pidieron a gritos mayor rendición de cuentas de la policía con consignas como "16 tiros y encubierto".

Jason Van Dyke, de 37 años, es el primer oficial en 35 años en ser juzgado por asesinato en primer grado en la ciudad de Chicago. El agente, quien se declaró no culpable de la muerte de McDonald, aseguró que temió por su vida cuando disparó sobre el menor 16 veces en solo 15 segundos el 20 de octubre del 2014.



publicidad

De acuerdo con el reporte inicial, el policía alegó que el adolescente se le había acercado amenazante con un cuchillo. No obstante, en un video que se dio a conocer en noviembre del 2015, 13 meses después de los hechos y gracias a una solicitud de libertad de información, se podía ver como Laquan se alejaba del agente cuando éste le disparó.

La revelación del video ocasionó masivas protestas en Chicago por varios días en las que se pedía, entre otras cosas, la renuncia de varios funcionarios, entre ellos el alcalde Rahm Emanuel y el superintendente de la policia, Garry McCarthy, quien fue destituido de su cargo en diciembre de 2015.

Por su parte el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio inicio a una investigación sobre las prácticas policiales de la policía de Chicago y varios agentes relacionados con el tiroteo de Laquan McDonald han sido acusados de falsear la información de sus reportes policiales sobre este caso. Los policías también se declararon no culpables.



Lo último sobre el juicio

Esta semana, Daniel Herbert, abogado defensor de Van Dyke, solicitó que el periodista Jamie Kelven presente un testimonio sobre si el reportero independiente recibió ayuda de agentes del FBI cuando entrevistó a testigos del asesinato.



publicidad

Herbert también afirmó que Kalven "de alguna manera" obtuvo informes policiales que incluyen declaraciones que Van Dyke hizo a oficiales superiores, que posteriormente se consideraron inadmisibles en el tribunal.

"No he tenido ninguna información oficial o aclaración de lo que se espera de mí o de que se me pida, pero estoy seguro de que bajo ninguna circunstancia revelaré las fuentes", dijo Kalven al Chicago Tribune.

El año pasado, Kalven obtuvo el Premio Polk por su artículo "Sixteen Shots" que trata sobre un posible encubrimiento en el tiroteo de McDonald y fue el primero en informar que la autopsia del adolescente contradecía los reportes policiales.

No se ha establecido una fecha para el testimonio de Kalven.

Se espera que el Juez aborde el tema el próximo 25 de octubre durante la próxima comparecencia en corte de Van Dyke.