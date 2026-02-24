Elecciones Primarias 2026: Fechas y Horarios en Estados Clave
En 2026 se celebran elecciones primarias en todo Estados Unidos para elegir a los candidatos que competirán en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026. Estas son las fechas, el horario de votación el día de la elección y las reglas sobre voto por correo en los estados seleccionados.
Arizona
- Fecha de la primaria: 21 de julio de 2026
- Horario de votación: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. (hora local)
- Voto por correo: Sí. Arizona permite votar por correo si el elector se inscribe en la lista activa de voto anticipado (Active Early Voting List) o si solicita una boleta por correo. No se envían automáticamente a todos los votantes; debe solicitarse o estar inscrito en la lista.
California
- Fecha de la primaria: 2 de junio de 2026
- Horario de votación: 7:00 a.m. – 8:00 p.m.
- Voto por correo: Sí. California envía automáticamente una boleta por correo a todos los votantes registrados. El votante puede devolverla por correo, en buzones oficiales o votar en persona si lo prefiere.
Carolina del Norte
- Fecha de la primaria: 3 de marzo de 2026
- Horario de votación: 6:30 a.m. – 7:30 p.m.
- Voto por correo: Sí. Se permite el voto ausente por correo, pero debe solicitarse con anticipación. No se envían boletas automáticamente a todos los votantes. Existen plazos específicos para solicitar y devolver la boleta.
Florida
- Fecha de la primaria: 18 de agosto de 2026
- Horario de votación: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. (puede variar entre zona Este y Central)
- Voto por correo: Sí. Cualquier votante puede solicitar una boleta por correo antes de la fecha límite estatal. También existe voto anticipado en persona.
Georgia
- Fecha de la primaria: 19 de mayo de 2026
- Horario de votación: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
- Voto por correo: Sí. Georgia permite el voto por correo sin necesidad de justificar motivo, siempre que el votante lo solicite dentro del plazo establecido.
Illinois
- Fecha de la primaria: 17 de marzo de 2026
- Horario de votación: 6:00 a.m. – 7:00 p.m. (hora central)
- Voto por correo: Sí. Illinois permite el voto por correo sin excusa. El votante debe solicitar su boleta antes de la fecha límite estatal.
Nevada
- Fecha de la primaria: 9 de junio de 2026
- Horario de votación: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
- Voto por correo: Sí. Nevada envía automáticamente boletas por correo a todos los votantes registrados activos, aunque también se puede votar en persona.
Nueva Jersey
- Fecha de la primaria: 2 de junio de 2026
- Horario de votación: 6:00 a.m. – 8:00 p.m.
- Voto por correo: Sí. Se permite el voto por correo sin excusa si el votante solicita la boleta antes del plazo correspondiente.
Nueva York
- Fecha de la primaria: 23 de junio de 2026
- Horario de votación: 6:00 a.m. – 9:00 p.m.
- Voto por correo: Sí. Nueva York permite el voto por correo sin necesidad de justificar motivo, siempre que el votante solicite la boleta con anticipación.
Pensilvania
- Fecha de la primaria: 19 de mayo de 2026
- Horario de votación: 7:00 a.m. – 8:00 p.m.
- Voto por correo: Sí. Pensilvania permite el voto por correo sin excusa. El votante debe solicitar la boleta antes del plazo establecido y puede devolverla por correo o en persona.
Texas
- Fecha de la primaria: 3 de marzo de 2026
- Horario de votación: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
- Voto por correo: Sí, pero con restricciones. En Texas solo pueden votar por correo quienes cumplan ciertos requisitos, como tener 65 años o más, tener una discapacidad, estar fuera del condado durante el período de votación o estar en la cárcel sin condena definitiva. Si no se cumple una de estas condiciones, el votante debe votar en persona o durante el período de voto anticipado en persona.
Virginia
- Fecha de la primaria: 16 de junio de 2026
- Horario de votación: 6:00 a.m. – 7:00 p.m.
- Voto por correo: Sí. Virginia permite el voto por correo sin excusa para cualquier votante que lo solicite antes de la fecha límite. También ofrece voto anticipado en persona.