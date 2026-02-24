vota conmigo

Elecciones Primarias 2026: Fechas y Horarios en Estados Clave

N+ Univision
Por:N+ Univision
En 2026 se celebran elecciones primarias en todo Estados Unidos para elegir a los candidatos que competirán en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026. Estas son las fechas, el horario de votación el día de la elección y las reglas sobre voto por correo en los estados seleccionados.

Arizona

  • Fecha de la primaria: 21 de julio de 2026
  • Horario de votación: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. (hora local)
  • Voto por correo: Sí. Arizona permite votar por correo si el elector se inscribe en la lista activa de voto anticipado (Active Early Voting List) o si solicita una boleta por correo. No se envían automáticamente a todos los votantes; debe solicitarse o estar inscrito en la lista.

California

  • Fecha de la primaria: 2 de junio de 2026
  • Horario de votación: 7:00 a.m. – 8:00 p.m.
  • Voto por correo: Sí. California envía automáticamente una boleta por correo a todos los votantes registrados. El votante puede devolverla por correo, en buzones oficiales o votar en persona si lo prefiere.

Carolina del Norte

  • Fecha de la primaria: 3 de marzo de 2026
  • Horario de votación: 6:30 a.m. – 7:30 p.m.
  • Voto por correo: Sí. Se permite el voto ausente por correo, pero debe solicitarse con anticipación. No se envían boletas automáticamente a todos los votantes. Existen plazos específicos para solicitar y devolver la boleta.
Florida

  • Fecha de la primaria: 18 de agosto de 2026
  • Horario de votación: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. (puede variar entre zona Este y Central)
  • Voto por correo: Sí. Cualquier votante puede solicitar una boleta por correo antes de la fecha límite estatal. También existe voto anticipado en persona.

Georgia

  • Fecha de la primaria: 19 de mayo de 2026
  • Horario de votación: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
  • Voto por correo: Sí. Georgia permite el voto por correo sin necesidad de justificar motivo, siempre que el votante lo solicite dentro del plazo establecido.

Illinois

  • Fecha de la primaria: 17 de marzo de 2026
  • Horario de votación: 6:00 a.m. – 7:00 p.m. (hora central)
  • Voto por correo: Sí. Illinois permite el voto por correo sin excusa. El votante debe solicitar su boleta antes de la fecha límite estatal.

Nevada

  • Fecha de la primaria: 9 de junio de 2026
  • Horario de votación: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
  • Voto por correo: Sí. Nevada envía automáticamente boletas por correo a todos los votantes registrados activos, aunque también se puede votar en persona.
Nueva Jersey

  • Fecha de la primaria: 2 de junio de 2026
  • Horario de votación: 6:00 a.m. – 8:00 p.m.
  • Voto por correo: Sí. Se permite el voto por correo sin excusa si el votante solicita la boleta antes del plazo correspondiente.

Nueva York

  • Fecha de la primaria: 23 de junio de 2026
  • Horario de votación: 6:00 a.m. – 9:00 p.m.
  • Voto por correo: Sí. Nueva York permite el voto por correo sin necesidad de justificar motivo, siempre que el votante solicite la boleta con anticipación.

Pensilvania

  • Fecha de la primaria: 19 de mayo de 2026
  • Horario de votación: 7:00 a.m. – 8:00 p.m.
  • Voto por correo: Sí. Pensilvania permite el voto por correo sin excusa. El votante debe solicitar la boleta antes del plazo establecido y puede devolverla por correo o en persona.

Texas

  • Fecha de la primaria: 3 de marzo de 2026
  • Horario de votación: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
  • Voto por correo: Sí, pero con restricciones. En Texas solo pueden votar por correo quienes cumplan ciertos requisitos, como tener 65 años o más, tener una discapacidad, estar fuera del condado durante el período de votación o estar en la cárcel sin condena definitiva. Si no se cumple una de estas condiciones, el votante debe votar en persona o durante el período de voto anticipado en persona.
Virginia

  • Fecha de la primaria: 16 de junio de 2026
  • Horario de votación: 6:00 a.m. – 7:00 p.m.
  • Voto por correo: Sí. Virginia permite el voto por correo sin excusa para cualquier votante que lo solicite antes de la fecha límite. También ofrece voto anticipado en persona.