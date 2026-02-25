vota conmigo Elecciones Primarias 2026 en Texas: Qué Debes Saber

¿Qué son las elecciones primarias?

Las elecciones primarias son el proceso mediante el cual los votantes eligen a los candidatos de cada partido político que aparecerán en la boleta de las elecciones generales en noviembre. Es decir, aquí se decide quién representará a cada partido para cargos federales, estatales y locales.

Aunque muchas personas esperan hasta noviembre para votar, las primarias son fundamentales porque en muchos distritos el candidato ganador de la primaria tiene altas probabilidades de ganar la elección general.

¿Por qué es importante votar en las primarias en Texas?

Porque aquí se definen los candidatos que competirán en noviembre. Muchas contiendas locales se deciden prácticamente en la primaria. Si no participas en esta etapa, otros decidirán quién aparece en la boleta final.

Las primarias influyen directamente en temas que afectan tu comunidad: educación, impuestos, seguridad pública, salud y representación en el Congreso.

Fecha y horario en Texas

Las elecciones primarias en Texas se realizarán el martes 3 de marzo de 2026.

El horario de votación el día de la elección es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en todo el estado.

¿Se puede votar por correo en Texas?

En Texas el voto por correo no es universal. No todos los votantes pueden solicitar una boleta por correo sin justificación.

Solo pueden votar por correo quienes cumplan con alguno de los siguientes requisitos legales:

Tener 65 años o más.

Tener una enfermedad o discapacidad que impida votar en persona.

Estar fuera del condado durante el período de votación anticipada y el día de la elección.

Estar en confinamiento elegible.

Estar embarazada cerca de la fecha de la elección y cumplir con los requisitos establecidos.