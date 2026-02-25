vota conmigo Elecciones Primarias 2026 en Carolina del Norte: Qué Debes Saber

¿Qué son las elecciones primarias?

En Carolina del Norte, las elecciones primarias permiten a los votantes escoger a los candidatos que representarán a cada partido político en las elecciones generales de noviembre.

En este proceso se vota por cargos federales, estatales y locales. Es una etapa clave porque reduce la lista de aspirantes a los nombres que finalmente competirán en la elección general.

¿Por qué es importante votar en las primarias en Carolina del Norte?

Porque esta elección define quiénes aparecerán en la boleta final en noviembre. En muchas contiendas, especialmente locales, la primaria puede ser determinante.

Participar en las primarias significa tener voz desde el inicio del proceso electoral, no solo en la etapa final. Es una oportunidad para influir directamente en las decisiones políticas que impactarán tu estado y tu comunidad.

Fecha y horario en Carolina del Norte

Las elecciones primarias en Carolina del Norte se realizarán el martes 3 de marzo de 2026.

El horario de votación el día de la elección es de 6:30 a.m. a 7:30 p.m.

¿Se puede votar por correo en Carolina del Norte?

Sí. En Carolina del Norte cualquier votante registrado puede solicitar una boleta por correo, sin necesidad de justificar un motivo específico.

Para las primarias de marzo de 2026:

La fecha límite para solicitar una boleta por correo fue el 17 de febrero de 2026.

Las boletas debían ser recibidas antes de las 7:30 p.m. del día de la elección para ser contabilizadas.