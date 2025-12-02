Guía completa para votar en las elecciones de medio término en Illinois en 2026

Las elecciones de medio término se acercan y es fundamental que tu voto cuente. Para ello, es importante que tengas en cuenta la siguiente información clave.

Fechas claves

o Último día para registrarse para votar en las primarias: 17 de febrero de 2026 en persona y 01 de marzo de 2026 en línea

o Último día para pedir la boleta por correo para las primarias: 12 de marzo de 2026

o Fechas de votación temprana durante las primarias: 2 de marzo – 16 de marzo

o Día de las primarias: 17 de marzo de 2026

o Último día para registrarse para votar en noviembre: 25 de septiembre de 2026 – 2 de noviembre de 2026

o Fechas de votación temprana en noviembre: 24 de septiembre – 2 de noviembre

o Día de elecciones generales: 3 de noviembre de 2026

¿Cómo se pueden registrar para votar?

Para registrarte para votar en el estado de Illinois, debes hacerlo al menos 28 días antes del día de las elecciones.

Puedes registrarte en línea, por correo o en persona.

Registro en línea

Para registrarte en línea, debes ingresar a la página oficial de la Junta Electoral del estado de Illinois y llenar tu aplicación.

Necesitarás proporcionar:

· Tu licencia de conducir o identificación estatal

· La fecha de emisión de esa identificación

· Los últimos 4 dígitos de tu número de Seguro Social

· Tu fecha de Nacimiento

Registro en persona

Puedes registrarte en persona en:

· El Ayuntamiento (City Hall)

· La Oficina de la División Electoral

· Algunas bibliotecas públicas (la página oficial de tu condado te puede proporcionar un listado).

Deberás presentar dos formas de identificación que muestren tu nombre completo y dirección.

Registro por correo

Si prefieres hacerlo por correo, debes:

Descargar el formulario de registro de votantes.

Imprimirlo.

Llenarlo y firmarlo a mano.

Enviarlo por correo con al menos 28 días de anticipación a las elecciones.

Si no recibes una confirmación dentro de las 4 semanas posteriores a enviar tu solicitud, deberás comunicarte con la Oficina de la División Electoral.

¿Cómo se puede votar por correo?

Para poder votar por correo en el estado de Illinois puedes solicitar tu boleta en línea, por correo o en persona.

Para hacerlo en línea, debes ingresar a la página oficial de elecciones del estado de Illinois y seleccionar tu jurisdicción o condado.

Allí encontrarás:

· El enlace para completar la solicitud en línea

· La dirección de correo para enviar la solicitud

· La dirección física de la oficina electoral de tu jurisdicción.

Dependiendo de tu condado, también podrás dar seguimiento al estatus de tu boleta y tu solicitud.

Para completar la solicitud en línea, necesitarás:

· Los últimos 4 dígitos de tu número de Seguro Social

· Tu licencia de conducir.

Las instrucciones sobre cómo devolver tu boleta vendrán incluidas en el material que recibirás junto con la boleta.

Puedes devolver tu boleta llenada y firmada utilizando el sobre prepagado que se incluye, a través de cualquier servicio postal.

También puedes:

· Depositar tu boleta en los buzones oficiales de elecciones.

· Entregarla en persona en un centro de votación el día de las elecciones.