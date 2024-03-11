ViX estrena Ganar es Todo: Clásicos del Fútbol, un vistazo a las rivalidades más intensas de este deporte

Video Tráiler Ganar es Todo: Clásicos del Fútbol, la nueva serie documental de ViX

Las rivalidades entre los equipos América y Chivas o el clásico regiomontano FC Monterrey y los Tigres UANL son revisadas en Ganar es Todo: Clásicos del Fútbol, la nueva docuserie que ViX estrenará el jueves 14 de marzo en el plan premium del ser servicio.

La serie documental cuenta las historias de cada gran rivalidad deportiva y presenta la historia mucho más amplia de cómo han evolucionado las comunidades y cómo viven actualmente, a pesar de sus diferencias.

Además, narrará la historia completa de cómo y por qué estos equipos significan tanto para todos los involucrados.

¿Cuántos capítulos tendrá Ganar es Todo; Clásicos del Fútbol, la nueva serie documental de ViX?



Son dos episodios los que estarán disponibles de este título. El primero se estrenará el 14 de marzo y estará dedicado a Club América vs Chivas de Guadalajara. El 11 de abril se lanzará el segundo capítulo dedicado a Tigres UANL vs. FC Monterrey.



Cada episodio cubre la preparación del último choque entre los clubes, cuenta la historia de cómo se han desarrollado las rivalidades entre los dos equipos a lo largo del tiempo, analizando juegos y momentos clave que alimentan la historia y aumentan la intensidad. Mostrará finales épicas, momentos de gloria y angustia y recuerdos imborrables para los fanáticos.

Escuchando a leyendas de todos los lados sobre lo que significa y cómo se siente participar en estos juegos, la serie revelará partidos épicos como la semifinal de 1983 entre el Club América y Chivas de Guadalajara, mejor conocida como 'La Bronca del '83' o la final del derbi urbano de 2017 entre Rayados y Tigres, partidos que resuenan hasta el día de hoy.