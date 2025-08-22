La temporada 2 de Papá Soltero 2.0 llega a ViX: Entérate de la fecha de estreno y otros detalles

El regreso a ViX de Papá Soltero 2.0 promete conquistar de nuevo al público, con una historia cargada de humor, drama y emociones familiares.

La serie protagonizada por Mauricio Ochmann se ha consolidado como una de las favoritas en ViX y ahora prepara una segunda temporada llena de sorpresas, tras el impactante final de la primera entrega.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Papá Soltero 2.0 y dónde puedo verla?

Los nuevos capítulos de Papá Soltero 2.0 estarán disponibles a partir del 5 de septiembre, exclusivamente a través de ViX, el streaming en español más grande del mundo. También encontrarás la primera temporada, para disfrutarla las veces que quieras.

Papá Soltero 2.0 Imagen ViX

¿De qué trata la serie de ViX Papá Soltero 2.0?

César, un productor de televisión, sufre repentinamente la pérdida de su esposa Sandra y, ante esto, debe criar a sus cuatro hijos él solo, una tarea que parece imposible a simple vista, ya que se la pasan gritando y peleando entre ellos.

Al acumularse los problemas, César también debe equilibrar su vida amorosa y laboral, lo cual podría lograr si es capaz de empatizar con sus hijos.

Papá Soltero 2.0 Imagen ViX

¿En qué terminó la primera temporada de Papá Soltero 2.0?

Después de que César logra formar una familia unida y feliz junto a sus cuatro hijos, de la nada, un hombre llamado Rocky toca a su puerta diciendo que él es el padre de Ana, la hija biológica de Sandra y adoptiva del protagonista.

Al comentarle que desea conocerla, César se muestra consternado, pues no sabe cómo reaccionará la joven ante esta noticia, lo cual indica que la temporada dos continuará con este punto de la historia.

¿Quiénes son los actores de Papá Soltero 2.0?

Mauricio Ochmann interpreta a César, el personaje principal y cabeza de la familia Costa, que se enfrenta a la crianza de sus hijos confundido tras la muerte de su esposa.

En cuanto a los actores que personifican a los hijos de César están: Ana Tena como Ana, la hija que tuvo el protagonista con su primera esposa; Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, encarna a María, la hija de Sandra.

Gerardo Quiroz y Luis Mario son los actores infantiles que interpretan a Miguel y Cesarín, los gemelos que tuvo César con su esposa Sandra.

Papá Soltero 2.0 Imagen ViX



Mauricio Barrientos, el comediante mejor conocido como “El Diablito”, aparece en los capítulos como Alejandro, el vecino y mejor amigo de César, quien no duda en apoyarlo siempre que lo necesita.

La actriz Norma Angélica participó en Papá Soltero 2.0 como Gumara, la encargada de hacer la limpieza de la casa y cuidar a los niños.