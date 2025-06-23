El elenco de Papá Soltero 2.0 vs la versión original: ¿Quién es quién en la nueva serie?

¿De qué trata la nueva serie Papá Soltero 2.0 que puedes ver en ViX?

La serie Papá Soltero 2.0 narra la historia de César (Mauricio Ochmann), quien tras el fallecimiento de su esposa, Sandra (Ana de la Reguera), debe criar solo a sus cuatro hijos. Los niños no dejan de pelear entre sí, lo cual provoca un caos en su casa.

Dicha producción está inspirada en la exitosa serie de 1987 Papá Soltero (también disponible en ViX), la cual fue un fenómeno televisivo, permaneciendo siete años al aire y acumulando más de 500 episodios.

Elenco 'Papá soltero'. Imagen ViX.



La nueva propuesta ( que ya puedes disfrutar en ViX) está cargada de humor y emoción y cuenta con actores de primer nivel.

Aquí te mostramos cómo luce el elenco de la nueva serie, comparado con el reparto original que conocimos hace casi cuatro décadas.

El elenco de Papá Soltero 2.0 vs el reparto de la serie de los 80, ¿quién es quién?

César

César es el personaje principal, quien debe equilibrar su trabajo como productor con la crianza de sus hijos, tras la pérdida de su esposa.

En la versión original, el actor y cantante César Costa interpretó al personaje. En la adaptación de ViX, el actor Mauricio Ochmann da vida a este rol que refleja los retos de la paternidad en solitario.

Imagen TelevisaUnivision

Sandra

Ana de la Reguera acompaña a Ochmann como su coprotagonista en este nuevo proyecto. Ella da vida a Sandra, la esposa de César, y lamentablemente fallece de forma repentina.

En la primera versión de Papá Soltero también se menciona que este personaje muere, pero no se especifica quién lo interpreta y solo aparece en una fotografía por un par de segundos.

Imagen TelevisaUnivision

¡César tiene dos hijas en Papá Soltero 2.0!

La nueva versión presenta cambios importantes en sus personajes, para aportar mayor dinamismo a la historia. En 1987, César tenía una hija llamada Alejandra, interpretada por Edith Márquez, quien tras concluir la serie se dedicó a la música.

En la producción reciente, el personaje tiene dos hijas: Ana, su hijastra, y María, producto de su primer matrimonio.

Ana es interpretada por Romina Poza, quien en la vida real es hija de los actores Mayrín Villanueva y Jorge Poza. Ella inició su carrera en 2022 y ya ha participado en telenovelas importantes como Tú vida es mi vida y Vencer la culpa.

Por su parte, Ana Tena da vida a María, la primera hija de César (a ella la tuvo con una actriz famosa). María quiere convertirse en influencer y se muda con su padre tras la muerte de Sandra, su madrastra.

Tena ha destacado en producciones como Marea de Pasiones, La Madrastra, El último rey y Como dice el dicho.

Imagen TelevisaUnivision

Miguel y Cesarín

Respecto a los varones de la familia, también se realizaron ajustes en la trama. En la serie de los años 80, César tenía dos hijos: Miguel, interpretado por Gerardo Quiroz, y Cesarín, el más pequeño de la familia, encarnado por Luis Mario.

En la serie de ViX, estos personajes se cambiaron por unos mellizos de menor edad. Son interpretados por los actores Erick Velaverde y David Aguiar, jóvenes promesas de la actuación.

Imagen TelevisaUnivision

El vecino de César

En la versión protagonizada por César Costa, Daniel Martín dio vida a Julio, su entrañable vecino que siempre trata de aconsejarlo cuando tiene problemas.

En Papá Soltero 2.0 este personaje lleva el nombre de Alejandro y lo interpreta el popular comediante Mauricio Barrientos, mejor conocido como 'El Diablito'.

Imagen TelevisaUnivision

Pocholo

Este personaje, que era portero del edificio y amigo de César, fue de los más queridos.

Sorprendentemente, el actor José Luis Cordero retomó su papel para la producción de ViX, lo que aporta un toque nostálgico para los fans de la serie original.

Gumara

La encargada del hogar de César, Gumara, tuvo un rol fundamental, ya que cuidaba a los niños y mantenía la casa en orden.

Hace casi 40 años, la fallecida actriz Aurora Alonso la interpretó. En la nueva versión, Norma Angélica, con una sólida carrera en televisión, asume el papel.