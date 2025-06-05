Papá soltero 2.0 y su gran estreno en ViX: todo lo que debes saber de la serie de Mauricio Ochmann

A casi 40 años del estreno de ' Papá Soltero' , la producción que conquistó a toda una generación, llega una nueva versión con mucho talento y diversión.

Mauricio Ochmann protagoniza la nueva serie de ViX en la que, como su nombre lo dice, interpretará a un renovado padre soltero.

¿Cuándo y dónde se estrena la serie Papá Soltero 2.0?

Papá Soltero 2.0 se estrena el 13 de junio de 2025, exclusivamente a través de ViX, el streaming en español más grande del mundo.

La primera versión de 'Papá Soltero' fue protagonizada por César Costa en 1987 y ahora llega a ViX como una serie a cargo de Mauricio Ochmann.

El elenco de Papá Soltero 2.0, serie de ViX

Mauricio Ochmann dará vida a César en esta nueva versión de Papá Soltero, y Ana de la Reguera lo acompaña como su coprotagonista en este esperado proyecto.

En el elenco juvenil podremos ver a Ana Tena, a quien conocemos por otras producciones como El amor invencible o Mi adorable maldición, y a Romina Poza, la hija de Mayrín Villanueva que vimos anteriormente en Vencer la culpa.

Mauricio Barrientos “El Diablito” y Norma Angélica tambien se unen al elenco, así como José Luis Cordero “Pocholo”, quien formó parte del elenco original de Papá Soltero de 1987.

¿De qué trata Papá Soltero 2.0, la nueva serie de ViX?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Papá Soltero, la serie sigue a César y Sandra, una familia moderna que se formó bajo el lema de “los tuyos, los míos y los nuestros”.

Pero todo cambia cuando César queda viudo, y tiene que hacerse cargo de todo él solo. Así es como tendrá que cuidar a María, la hija de su primer matrimonio, Ana, su hijastra, y a Miguel y Cesarín, los gemelos que tuvo con Sandra.

César se convierte en un Papá Soltero, con todo lo que eso implica, bajo el toque cómico que caracterizó al programa original.

Así era 'Papá Soltero' con César Costa

Papá Soltero fue una exitosa serie que se transmitió por Televisa desde 1987 hasta 1994. Estaba protagonizada por César Costa en el papel de Don César, un padre viudo que debía criar solo a sus tres hijos, Miguel, Alejandra y Cesarían.

Edith Márquez daba vida a Alejandra, Gerardo Quiroz a Miguel, y Luis Mario Quiroz A Cesarín. El programa tuvo más de 300 episodios y un montón de invitados especiales, como Lucero, Lolita Cortés o Eugenio Derbez.

Papá Soltero se convirtió en un clásico de la televisión mexicana, y ahora el remake con Mauricio Ochmann promete traer de vuelta el humor para que esta querida historia resuene con con una nueva generación.

¿Cuántos capítulos tiene Papá Soltero, la serie de ViX?



La primera temporada de Papá Soltero estará conformada por 10 capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno.

Recuerda que puedes ver Papá Soltero con Mauricio Ochmann a partir del 13 de junio, exclusivamente en ViX, el servicio de streaming en español más grande del mundo.