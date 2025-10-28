Series ViX

Cómplices, la serie de humor negro en donde la amistad es la mejor coartada para un crimen

ViX, el mejor servicio de streaming en español con más de 100 canales, no sólo tiene las mejores producciones en la trayectoria de Maribel Guardia, ahora también estrena su última serie: Cómplices.

Por:Vanessa Mena
Video Tráiler de Cómplices, la divertida serie de comedia con Lucía Méndez y Maribel Guardia

Fecha de estreno de la serie Cómplices

La serie llega en exclusiva al servicio de streaming ViX el próximo 7 de noviembre. Tendrá una duración de 13 episodios, de 50 minutos cada uno.

Cabe destacar que todos los capítulos estarán disponibles desde el día del estreno, así que puedes hacer un maratón.

El elenco de la serie Cómplices

La serie Cómplices es protagonizada por Lucía Méndez interpretando a María José, Maribel Guardia en el papel de Roberta, Laura Flores (quien está brillando en la novela Los Hilos del Pasado, disponible en ViX) como Paula y Marjorie de Sousa dando vida a Stacy.

El reparto de Cómplices también está conformado por Ernesto Laguardia, Emmanuel Orenday, Paco De La O, Mónica Del Carmen, Jair Sánchez, Leonardo Daniel, Mauricio Mancera, Manelyk González, Begoña Narváez, Denisha, Tania Lizardo, Ernesto Álvarez, Eduardo Tanús, Michael Waisman, Dolores Ugalde, entre otros actores.

Elenco de Cómplices, la nueva serie de ViX
Elenco de Cómplices, la nueva serie de ViX
Imagen ViX

¿De qué trata la serie Cómplices?

Esta divertida serie de humor negro narra la historia de cuatro mujeres maduras: María José (Lucía Méndez), Roberta (Maribel Guardia), Paula (Laura Flores) y Stacy (Marjorie de Sousa).

Ellas trabajan en un talk show en un canal de televisión y su vida da un giro inesperado cuando el productor del programa —un hombre muy desagradable que siempre las trató mal— aparece muerto.

Sinopsis de la serie Cómplices
Sinopsis de la serie Cómplices
Imagen ViX

Debido al contexto, ellas se convierten en sospechosas del crimen. Aunque después son declaradas inocentes, esta inusual situación se convierte en el “pegamento” que las une en una gran amistad, las impulsa a redescubrirse y a darse cuenta que “la edad es sólo un número”.

El fallecimiento de su jefe, quien no les permitía brillar y las hacía dudar de sus capacidades, se convierte en una muerte simbólica de sus traumas y complejos, permitiéndoles enterrar todo aquello que les impedía abrazar la vida con más libertad y humor.

