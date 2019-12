Univision anuncia la ganadora del Concurso de Arte Vota Conmigo: "Votar es una forma de libertad"

"La boca está cubierta con un pañuelo que tiene tanto la bandera mexicana como la estadounidense. Intenté demostrar que al votar hablarás no solo por ti sino por todas las personas que no pueden votar", agregó.

La joven considera que votar es importante para la comunidad porque representa una voz para aquellos que, por ejemplo, son indocumentados y no pueden expresar sus necesidades. "Las personas que pueden votar son las que tienen el poder de afectar la vida de aquellas silenciadas", expresó la joven, quien estudia el último año de secundaria y a la que siempre le ha gustado el arte.

"Tu creatividad ha ayudado a traducir por qué las elecciones son tan importantes para la comunidad latina de una manera poderosa y conmovedora, que se refleja maravillosamente en el lienzo", expresó Jessica Herrera-Flanigan, Vicepresidente Ejecutiva de Gobierno y Asuntos Corporativos de Univision Communications, Inc, en una carta a la ganadora.



Compra no necesaria. Nulo donde prohibido. Valor total aproximado de todos los premios es $21,000. Para estudiantes actuales de secundaria (High School), mayores de 13 años, quienes hayan obtenido permiso de su padre/madre/tutor legal para participar en el concurso, ciudadanos o residentes legales, con un número de Seguro Social (SS#) o de Impuestos (TIN), y documentos válidos para viajar, quienes no hayan ganado un premio del Patrocinador dentro de los últimos 365 días y que residen en las siguientes áreas: Los Angeles, Fresno, Sacramento, Bay Area, Las Vegas, Phoenix, Tucson, San Antonio, Houston, Austin, Dallas, New York, Atlanta, Raleigh, Chicago, Miami, Washington DC, San Diego, y Bakersfield. Oportunidad de ganar depende del número de participantes antes de 25 de octubre de 2019.

