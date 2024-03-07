Quiénes son los jueces que darán el pulgar hacia arriba en La Descarga, el nuevo reality show de UNIMÁS

Video La Descarga viene con la batalla de canto más impresionante a UNIMÁS

El reality show de canto La Descarga llegará a la patalla de UNIMÁS este 11 de marzo a las 10P /9 C y contará con un elenco de reconocidos artistas en la escena musical colombiana que fungirán como los jueces, las figuras icónicas y respetadas del show.

Estos jueces, conocidos también como mentores, desempeñarán un papel crucial en la selección y orientación de los talentosos participantes que buscan brillar en el escenario.

Santiago Cruz será juez en La Descarga

Santiago Cruz será juez en 'La Descarag'. Imagen Cortesía



Es un renombrado cantautor nacido en la capital musical de Colombia, Ibagué, y será uno de los jueces destacados en La Descarga.

Reconocido por su profundo talento artístico, Santiago Cruz ha sido nominado al LATIN GRAMMY en varias ocasiones y ha recibido distinciones por su trabajo, incluyendo premios en categorías como Mejor Álbum Cantautor. Su experiencia y conocimiento en la industria musical lo convierten en una figura inspiradora para los concursantes.

Maía participa como jueza en La Descarga

Maía participa como jueza en 'La Descarga' Imagen Cortesía



Es otra de las jueces, y es conocida por su excepcional técnica vocal y su destacada trayectoria en la música. Su popularidad se disparó con el tema 'Niña Bonita', el cual la llevó a ser reconocida en toda América Latina.

Con más de 15 años de carrera artística, Maía aportará su vasta experiencia y pasión por la música para guiar a los concursantes en su camino hacia el éxito.

Gusi se une como juez en la batalla musical de La Descarga

Gusi se une como juez en la batalla musical de 'La Descarga' Imagen Cortesía



Es un artista muy querido por los colombianos que también se une al panel de jueces de La Descarga.

Reconocido por su habilidad para mezclar géneros como el vallenato y la cumbia con el pop, Gusi aporta su estilo único y su experiencia en la industria para descubrir nuevos talentos y brindarles orientación.

Marbelle toma el control en La Descarga como jueza

Marbelle toma el control en 'La Descarga' como jueza Imagen Cortesía

Es una figura icónica en la música colombiana que completa el panel de jueces de La Descarga. Con una exitosa carrera como cantante, actriz y presentadora, Marbelle ofrece una perspectiva única y valiosa a los concursantes.

Su experiencia y versatilidad la convierten en una mentora invaluable para aquellos que buscan destacarse en la competencia.

Juntos, Santiago Cruz, Maía, Gusi y Marbelle forman un panel de jueces diverso y talentoso en La Descarga, donde trabajarán arduamente para identificar y nutrir el potencial de los concursantes, ofreciendo una experiencia única llena de emoción, drama y, por supuesto, mucho talento.

Con la guía experta de Carlos Calero y Jessica Cediel como presentadores este emocionante reality musical promete ser una montaña rusa de emociones para todos los amantes de la música.

Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de La Descarga, donde el talento es la moneda de cambio y la competencia es feroz.

¿De qué trata 'La Descarga', el nuevo reality show de canto de UNIMÁS?

La Descarga es mucho más que un simple reality show musical. Es una oportunidad para que los talentosos participantes brillen en el escenario y persigan sus sueños de alcanzar la fama. Sin embargo, este camino hacia el estrellato no será fácil.

En la primera etapa, 91 concursantes se enfrentarán entre sí en una batalla por destacar, luego pasarán a la fase de La Selección, que será aún más desafiante, con reconocidos artistas como Marbelle, Gusi, Maía y Santiago Cruz actuando como mentores, cuya tarea será seleccionar a los mejores talentos para formar sus equipos, cada uno compuesto por 11 participantes.

Esta selección dará lugar a una intensa competencia entre los mentores y sus protegidos.

Pero la competencia no termina ahí. Los participantes serán llevados al Campamento Musical, donde vivirán juntos, se prepararán para las pruebas y enfrentarán desafíos emocionales.

Solo los más fuertes y talentosos sobrevivirán para alcanzar la cima y cumplir sus sueños musicales.