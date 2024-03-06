Ellos son los conductores de 'La Descarga' que prenderán la chispa en el nuevo reality show de UNIMÁS

Video La Descarga viene con la batalla de canto más impresionante a UNIMÁS

La Descarga, el nuevo reality show musical de UNIMÁS llegará a tu pantalla este 11 de marzo a las 10P / 9C con una explosión de música, talento y emoción como nunca antes has visto. Y ¿quién mejor para guiarte a través de este fascinante viaje que los carismáticos presentadores Carlos Calero y Jessica Cediel?

Carlos Calero: El maestro de la energía en 'La Descarga'

Carlos Calero será el conductor del reality musical La Descarga.



Carlos Calero, un nombre que resuena en toda Colombia, ha sido un rostro familiar en la televisión desde 1998.

Con su experiencia en programas de concursos como 'Sábados Felices' y 'Cien colombianos dicen', así como su destacado trabajo en reportajes para Noticias, Calero aportará su encanto y profesionalismo a 'La Descarga'.

Su habilidad para conectar con el público y su experiencia en la conducción prometen hacer de cada episodio una experiencia inolvidable.

Jessica Cediel: La Chispa que Enciende 'La Descarga'

Jessica Cediel acompañará a Carlos Calero en 'La Descarga'. Imagen Cortesía



Jessica Cediel, por otro lado, trae consigo una combinación única de belleza, talento y carisma. Desde sus inicios como virreina de Miss Bogotá Colombia, Cediel ha cautivado al público colombiano con su presencia en programas como Bravissimo de Citytv.

Su salto a la fama internacional llegó al unirse al elenco de El Gordo y la Flaca de Univisión, donde demostró su versatilidad como presentadora de entretenimiento. Ahora, como co-conductora de La Descarga, Jessica Cediel llevará su energía contagiosa a cada rincón del concurso, acompañando a los concursantes en su viaje hacia la fama.

Pero 'La Descarga' no es solo un concurso musical ordinario. Además de la competencia en el escenario, este innovador formato incluye un elemento único: la convivencia.

Jessica Cediel estará presente en todos los lugares que los participantes visiten, observando de cerca sus vivencias y añadiendo una capa extra de emoción y drama al espectáculo.

¿De qué trata 'La Descarga', el nuevo reality show musical de UNIMÁS?

La Descarga es un emocionante reality show musical que ofrece a talentosos participantes la oportunidad de brillar en el escenario, pero no será un camino fácil hacia el estrellato.

En su primera etapa, llamada 'Todo o Nada', 91 concursantes se enfrentarán entre sí. En la fase de La Selección, reconocidos artistas como Marbelle, Gusi, Maía y Santiago Cruz actuarán como mentores, seleccionando a los mejores talentos para formar sus equipos.

Cada mentor tendrá la difícil tarea de elegir a 11 participantes, lo que dará lugar a una intensa competencia entre ellos.



A lo largo del programa, los participantes serán llevados al Campamento Musical, donde vivirán juntos, se prepararán para las pruebas y enfrentarán desafíos emocionales.

La audiencia estará al borde de sus asientos mientras presencia emocionantes duelos musicales, y la tensión aumentará a medida que los mentores eliminen a los concursantes menos destacados.

'La Descarga' promete ser un espectáculo lleno de emoción, talento y competencia feroz, donde solo los más fuertes y talentosos sobrevivirán para alcanzar la cima.

Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de 'La Descarga', donde talentosos aspirantes lucharán por alcanzar la fama.