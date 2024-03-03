Ya viene La Descarga a UNIMÁS: así será la competencia de canto que te emocionará noche a noche

Video La Descarga viene con la batalla de canto más impresionante a UNIMÁS

Un derroche de talento y emoción está por llegar a tu pantalla con La Descarga, el reality show donde los participantes se enfrentarán para demostrar que pueden convertirse en grandes artistas de la música. No te puedes perder el gran estreno este lunes 11 de marzo por UNIMÁS.

Bajo la conducción de Jéssica Cediel y Carlos Calero, esta novedosa competencia de canto y música, traída a tu pantalla desde Colombia, se adueñará de tus noches con una intensa convivencia entre los aspirantes a estrellas.

¿De qué trata La Descarga?

La Descarga es la oportunidad de talentosos participantes para llegar al estrellato, pero no la tendrán nada fácil, ya que son muchos los que desean cumplir ese sueño, nada menos que 91 concursantes que llegan a la primera etapa de la competencia: Todo o Nada.

En este punto del show, podrás ver a decenas de promesas de la música probando su voz frente a los mentores, los reconocidos artistas Marbelle, Gusi, Maía y Santiago Cruz, quienes escogerán a 44 de ellos para quedarse en la competencia.

En La Selección, cada uno de los mentores elegirá a 11 participantes para formar sus equipos. Esto ocurrirá a través de una prueba en la que cada aspirante cantará por poco más de dos minutos para los mentores. Ellos deberán ser rápidos para seleccionar a sus favoritos, pues más de uno podría quererlos en su equipo.

Luego de formarse los grupos, vendrá La Prueba en donde los mentores cantarán a dúo con sus pupilos y los cuatro participantes que no convenzan con su talento quedarán eliminados del show.

Derroche de talento y mucho más

Los participantes irán al Campamento Musical, el lugar en donde convivirán durante todo el reality, se prepararán para las pruebas, harán estrategias y celebraciones, sin embargo, el drama por los romances y los conflictos no tardará en llegar.

A lo largo del show, los concursantes demostrarán su talento en impactantes duelos musicales y los mentores irán escogiendo a los favoritos de sus propios equipos, lo que sin duda será un derroche de talento.

El momento que todos temen llegará cuando los mentores también escojan a los concursantes que deberán ser eliminados, así hasta que queden solo lo mejores de la competencia y se revele al gran ganador.