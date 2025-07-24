Goblin, El Guardián

¿Quién era la Parca antes de morir? La razón por la que no recuerda su vida pasada

En Goblin: El Guardián, Kim Shin conserva todos los recuerdos de su vida anterior, mientras que la Parca no tiene memoria alguna de su pasado, lo que ha dado origen a una interesante teoría sobre la trama de este K-drama.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video La Parca llena de terror a Sunny al salvarla

Conforme avanza la trama de Goblin: El Guardián, el personaje del Ángel de la Muerte adquiere mayor relevancia, ya que además de conducir las almas al Más allá, se convierte en compañero de piso de Kim Shin y entabla una conexión inmediata con Sunny, la encargada del restaurante donde trabaja Ji Eun-Tak.

Aunque la Parca empieza a conocer más sobre su entorno y a pasar más tiempo con 'El ser inmortal', también surge en él un deseo por comprender aspectos de sí mismo que nunca antes se había planteado.

Goblin: El Guardián
Goblin: El Guardián
Imagen Hwa&Dam Pictures.

La Parca no recuerda su vida pasada en Goblin: El Guardián por un castigo de los dioses: teoría

En los primeros capítulos de Goblin: El Guardián, Kim Shin le revela que aún recuerda con claridad su pasado como guerreo, lo cual representa una carga emocional dolorosa porque vio morir a todos sus seres queridos. Cuando le pregunta a la Parca sobre su vida anterior, este no puede dar respuesta alguna.

Aunque la razón detrás de esto aún no ha sido confirmada en el K-drama, existe una teoría popular que podría explicar el misterio. En su vida pasada, el Ángel de la Muerte fue alguien terriblemente malvado y, como castigo divino, fue condenado a pasar la eternidad guiando almas entre el cielo y el infierno.

Esto implicaría que sus recuerdos fueron deliberadamente borrados por los dioses, asignándole como penitencia la tarea de juzgar a los recién fallecidos y decidir su destino, sin verse influenciado por sus propias acciones del pasado.

Goblin: El Guardián
Goblin: El Guardián
Imagen Hwa&Dam Pictures.


Un hecho esperanzador es que, tras conocer a Sunny, su destino podría cambiar. Ella tal vez tenga el poder de liberarlo de su tormento, devolviéndole su condición humana o conduciéndolo al descanso que tanto anhela, de forma similar a lo que Ji Eun-Tak representa para Kim Shin.

La Parca tuvo su propia ceremonia del té para borrarle la memoria: segunda teoría

Otra hipótesis que ha cobrado fuerza entre los fans del K-drama plantea que, al ser el juez en la ceremonia del té para los muertos, la Parca también bebió de esa infusión en algún momento. Al hacerlo, su memoria fue borrada, lo que explicaría por qué desconoce su identidad anterior.

Goblin: El Guardián
Goblin: El Guardián
Imagen Hwa&Dam Pictures


Este tipo de teorías no solo profundizan en los dilemas del personaje, sino que muestran cómo Goblin: El Guardián reinterpreta el folclore coreano para explorar temas como el castigo y la redención a través de seres sobrenaturales que cargan con una intensa humanidad.

