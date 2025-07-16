¿Por qué los fantasmas llaman 'novia del Goblin' a Ji Eun-Tak? Su destino lo revela

Video Kim Shin se enfrenta a La Parca por la vida de Ji Eun-tak

En los primeros capítulos de Goblin: El Guardián, transmitidos por UNIMÁS, conocimos a Kim Shin, al Ángel de la Muerte, quien se convierte en el rommie del protagonista, así como a Ji Eun-Tak, una joven de 19 años con una conexión especial con el ser inmortal.

También se revela que Ji Eun-Tak conoció a Kim Shin porque él salvó a su madre cuando estaba embarazada, pero aún no se ha profundizado del todo en los poderes que posee la joven, su propósito en la vida y la razón por la que se le llaman 'la novia del Goblin'.

Goblin: El Guardián, K-drama. Imagen Hwa&Dam Pictures

¿Cuáles son los poderes de Ji Eun-Tak en Goblin: El Guardián?

PUBLICIDAD

Desde que nació, Ji Eun-Tak ha tenido habilidades sobrenaturales, ya que el Goblin, sin saberlo, le transfirió parte de su energía cuando salvó a su madre. Sus dones comenzaron a manifestarse en la infancia y uno de los más evidentes es la capacidad de ver y comunicarse con espíritus.

Además de poder interactuar con fantasmas (escucharlos, hablar con ellos e incluso tocarlos) también tiene la habilidad de invocar a Kim Shin al pensar en él. Otra de sus capacidades es que puede atravesar los portales mágicos por los que el Goblin viaja, si bien aún no se revela cómo logra hacerlo.

Aunque es posible que desarrolle más habilidades en el futuro, hasta ahora estos son los dones que se han mostrado en los episodios emitidos.

Goblin: El Guardián, K-drama. Imagen Hwa&Dam Pictures

¿Por qué llaman a Ji Eun-Tak 'la novia del Goblin' y cuál es su misión?

En el segundo capítulo, cuando Ji Eun-Tak sospecha que Kim Shin no es humano, confiesa que desde pequeña los espíritus la han llamado 'la novia del Goblin'. Aunque no se da una explicación concreta, se cree que los fantasmas, al reconocer al goblin como un ser antiguo, intuyen que la joven jugará un papel clave en su destino debido a la marca que llevan en el cuello, por lo que le dan ese título desde niña.

Con el paso de los días, Eun-Tak entenderá que su verdadera misión es liberarlo. Al ser la única que puede ver la espada que Kim Shin lleva clavada en el pecho, solo ella puede retirarla y otorgarle el descanso eterno que ha esperado durante siglos.

Sin embargo, esta misión no es tan sencilla como parece. Ji Eun-Tak comenzará a enamorarse de él, y esto provocará un conflicto emocional, pues ayudarlo significaría perderlo para siempre.

Goblin: El Guardián Imagen Hwa&Dam Pictures.