El significado oculto de la ceremonia del té que la Parca hace con las almas

Video Kim Shin le oculta a Ji Eun-tak que ella significa el final de su vida

La Parca es uno de los personajes principales de este K-drama. Casualmente, se convierte en el rommie del 'Ser inmortal', con quien entabla una relación de amistad genuina, aunque a veces se molestan mutuamente.

Además de que quiere eliminar a Ji Eun-Tak, porque supuestamente ella nunca debió nacer, tiene otra importante labor: representar a la mismísima Muerte.

¿Por qué la Parca hace una ceremonia del té con las almas y qué significa?

En el primer capítulo de Goblin: El Guardián descubrimos que el Ángel de la Muerte (la Parca) se encarga de notificar a las personas recién fallecidas que su tiempo en la Tierra acabó y que deben partir hacia el Más allá. Antes de acompañarlos, realiza una ceremonia donde sirve una infusión especial.

Durante el ritual, la Parca se sienta frente a las almas en una habitación estilo zen y les ofrece la bebida en una taza colocada sobre un portavasos adornado con clavos. Les explica que al tomarla olvidarán completamente su vida pasada y podrán alcanzar la paz, es decir, ingresar al cielo.

Un par de capítulos después se nos revela un detalle crucial: este té "es un regalo de los dioses" y únicamente se otorga a quienes fueron justos durante su vida.

Un ejemplo se presenta cuando el Ángel de la Muerte le sirve el té a una mujer, pero se lo niega a su esposo a pesar de que murieron juntos, pues en el pasado él atropelló a una joven y huyó del lugar sin brindarle ayuda.

Más tarde conocemos que esa víctima fue la madre de Ji Eun-Tak, quien estuvo a punto de morir de no ser por Kim Shin, que la salvó con sus poderes.

Aunque el hombre muestra remordimiento, el Ángel de la muerte le advierte que, a diferencia de su esposa, él será castigado por su error y cargará con todos sus recuerdos como forma de tormento eterno.

En este K-drama, la ceremonia del té simboliza el tránsito hacia la otra vida, la posibilidad de redención o castigo, y cómo existe una figura que actúa como juez final, decidiendo el destino eterno de cada alma.

¿Existen más Parcas además del Ángel de la Muerte?

A lo largo de los episodios de Goblin: El Guardián se revela que no existe un solo Ángel de la Muerte. En realidad, hay múltiples parcas repartidas en distintos lugares, cada una con la misma misión: acompañar a las almas en su transición final. Algunos muestran jerarquías dentro de su orden, lo que sugiere que ciertos niveles pueden tener funciones distintas o incluso habilidades superiores, aunque esto no ha sido explicado del todo.

Estas figuras no solo ejecutan su deber con solemnidad, sino que también aportan profundidad filosófica al drama, al abordar el perdón, la memoria y la justicia desde una perspectiva espiritual profundamente arraigada en la cultura coreana.