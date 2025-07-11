¿Destino o magia? La verdadera razón por la que Ji Eun-tak puede invocar al Goblin

Video Ji Eun-tak le jura a Kim Shin que es la novia del Guardián y que se casará con él

En el capítulo 1 de Goblin: El Guardián conocimos a Kim Shin, un antiguo guerrero que es asesinado por su rey y renace como un goblin, un ser inmortal con grandes poderes mágicos y condenado a una existencia eterna, lo cual lo obliga a presenciar la muerte de todos los que ama.

Para liberarse de esta maldición, debe encontrar a 'La novia del goblin', la única capaz de darle descanso al retirar la espada incrustada en su pecho.

Ji Eun-tak, la novia del goblin, aparece en el capítulo 2 del K-drama disponible en UNIMÁS

En esta segunda entrega, Kim Shin se cruza en el camino de Ji Eun-tak, una joven con la habilidad de ver fantasmas gracias a una misteriosa marca en su cuello. Ella es hija de Ji Yein Hee, la mujer que él salvó años atrás.

La vida de Eun-tak no ha sido sencilla: perdió a su madre siendo niña y tuvo que mudarse con su tía, quien la maltrata y la obliga a encargarse de las tareas domésticas.

Durante su cumpleaños número 19, harta de su realidad, la joven desea en voz alta conseguir trabajo, dejar de ser maltratada y tener un novio guapo. Sin saberlo, sus palabras convocan a Kim Shin, sorprendiendo a ambos, ya que hasta entonces solo se habían cruzado una vez en la calle sin intercambiar palabra alguna.

Con el tiempo, Eun-tak descubre que puede invocar al goblin en cualquier momento, lo que confirma sus sospechas de que es un ser sobrenatural. Cree firmemente que es “la novia del goblin”, como le habían dicho varios espíritus desde que era pequeña, aunque nunca comprendió del todo lo que significaba.

Con incredulidad y cansado de ser cuestionado, Kim Shin le pide que pruebe su identidad respondiendo una pregunta clave, pero ella falla, lo que hace que él dude de sus palabras.

Intentando alejarse de la situación, Kim Shin viaja a Canadá mediante un portal mágico, pero Eun-tak lo sigue y aparece inesperadamente frente a él, dejándolo perplejo y generando dudas sobre si ella será quien finalmente logre liberarlo de su tormento.

¿Por qué Ji Eun-tak tiene el poder de invocar al goblin?

La clave está en el primer episodio, cuando Kim Shin salva a Ji Yein Hee, quien se desangraba en la calle. Al utilizar su magia para evitar su muerte, parte de sus poderes se transfieren, sin quererlo, al bebé que ella llevaba en el vientre: Ji Eun-tak.

Desde ese momento, la joven adquirió habilidades especiales, incluyendo la capacidad de ver entes sobrenaturales y el poder de convocar al goblin al pensar en él, convirtiéndose así en su “novia” por destino, sin que él tuviera conocimiento de ello, hasta que recordó el incidente.

