TV SHOWS
TV SHOWS
Piensa Rápido

En Piensa Rápido VIP las celebridades te asombrarán con sus respuestas: Así es el nuevo game show

En Piensa Rápido VIP diversos famosos sacarán a relucir su ingenio para superar los retos que El Vítor les presentará. Estas serán las dinámicas en las que participarán.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video Piensa Rápido VIP - Fecha de estreno

Piensa Rápido VIP es la versión de Piensa Rápido en la que los equipos estarán conformados por celebridades. Alejandra Espinoza, Amara La Negra, Alan Tacher y Clarissa Molina son algunos de los famosos que harán gala de su ingenio para responder adecuadamente cada una de las preguntas.

Notas Relacionadas

Piensa Rápido es el nuevo game show de El Vítor: todo sobre este divertido programa

Piensa Rápido es el nuevo game show de El Vítor: todo sobre este divertido programa

Piensa Rápido
2 min

Así son las dinámicas en las que participarán los famosos en Piensa Rápido VIP

PUBLICIDAD

El formato del programa es el mismo que el de Piensa Rápido, así tanto las actividades como las reglas son iguales.

Los famosos participarán en 3 rondas para poder pasar a la cuarta, que es la final. La primera ronda consiste en dos dinámicas: Completa la frase y ¡Basta!

Más sobre Piensa Rápido

Las 'vibras' no ayudaron a los Clowntásticos en el Top 4 de Piensa Rápido
4:41

Las 'vibras' no ayudaron a los Clowntásticos en el Top 4 de Piensa Rápido

Piensa Rápido
Los nervios se apoderan de 'Los Primos' en el Top 4 de Piensa Rápido
4:56

Los nervios se apoderan de 'Los Primos' en el Top 4 de Piensa Rápido

Piensa Rápido
¿Regalarían limones en el aniversario?: Así se vivió el divertido desenlace de los 'Migajeros'
4:29

¿Regalarían limones en el aniversario?: Así se vivió el divertido desenlace de los 'Migajeros'

Piensa Rápido
Cargué a mi perro y me dejó lleno ¿de?: la pregunta que marcó el destino de 'Los Misters'
5:12

Cargué a mi perro y me dejó lleno ¿de?: la pregunta que marcó el destino de 'Los Misters'

Piensa Rápido
El idioma les juega en contra a 'Las Caipirinhas' y 'Los Misters'
3:46

El idioma les juega en contra a 'Las Caipirinhas' y 'Los Misters'

Piensa Rápido
Vítor toma 4 caipirinhas
0:32

Vítor toma 4 caipirinhas

Piensa Rápido
Vítor manda un sabio consejo
0:28

Vítor manda un sabio consejo

Piensa Rápido
Piensa Rápido VIP: Ellos son los famosos que participarán en el nuevo game show de El Vítor
1 mins

Piensa Rápido VIP: Ellos son los famosos que participarán en el nuevo game show de El Vítor

Piensa Rápido
Vítor recibe un curioso consejo en medio del robo de puntos
3:10

Vítor recibe un curioso consejo en medio del robo de puntos

Piensa Rápido
Lilith y Alan protagonizan un desastroso Alfavítor
3:33

Lilith y Alan protagonizan un desastroso Alfavítor

Piensa Rápido

En la primera dinámica El Vítor planteará una frase y los integrantes de cada equipo deberán responder con la mayor cantidad de palabras posibles relacionadas en el menor tiempo posible. Si el equipo inicial no logra dar todas las respuestas que se encuentran en el tablero, sus contrincantes tendrán la oportunidad de responder y acumular sus puntos.

El Vítor conducirá Piensa Rápido VIP
El Vítor conducirá Piensa Rápido VIP
Imagen TelevisaUnivision

En ¡Basta!, dos integrantes de cada equipo se reunirán alrededor de un tablero con varias letras. El conductor de Piensa Rápido VIP les dirá una categoría y ellos deberán decir el mayor número de palabras relacionadas con esta, presionando la letra inicial correspondiente.

En la segunda ronda, se repiten las mismas dinámicas.

La tercera ronda se llama Que le digo y que me dice. En esta, El Vítor lanza una palabra o frase inicial y los jugadores tienen 60 segundos para dar respuestas relacionadas, que pueden incluir objetos, personajes, animales, alimentos; prácticamente cualquier cosa que se les venga a la mente.

La ronda final es Top 4, en la que a ambos equipos se les darán 60 segundos para responder cuatro frases clave con la respuesta correcta (que se obtuvo a través de encuestas). La primera frase tiene solo 1 respuesta correcta; la segunda, dos, y así sucesivamente.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se estrena Piensa Rápido VIP?

El game show conducido por El Vítor llegará a las pantallas el próximo 7 de septiembre.

¿Dónde y a qué hora ver Piensa Rápido VIP?

Univisión transmitirá el divertido programa a las 8P/7C. Adicionalmente, se podrá disfrutar en cualquier horario por ViX, a partir del 8 de septiembre.

Relacionados:
Piensa RápidoAdrián Uribe

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD