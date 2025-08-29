En Piensa Rápido VIP las celebridades te asombrarán con sus respuestas: Así es el nuevo game show

Piensa Rápido VIP es la versión de Piensa Rápido en la que los equipos estarán conformados por celebridades. Alejandra Espinoza, Amara La Negra, Alan Tacher y Clarissa Molina son algunos de los famosos que harán gala de su ingenio para responder adecuadamente cada una de las preguntas.

Así son las dinámicas en las que participarán los famosos en Piensa Rápido VIP

El formato del programa es el mismo que el de Piensa Rápido, así tanto las actividades como las reglas son iguales.

Los famosos participarán en 3 rondas para poder pasar a la cuarta, que es la final. La primera ronda consiste en dos dinámicas: Completa la frase y ¡Basta!

En la primera dinámica El Vítor planteará una frase y los integrantes de cada equipo deberán responder con la mayor cantidad de palabras posibles relacionadas en el menor tiempo posible. Si el equipo inicial no logra dar todas las respuestas que se encuentran en el tablero, sus contrincantes tendrán la oportunidad de responder y acumular sus puntos.

El Vítor conducirá Piensa Rápido VIP Imagen TelevisaUnivision

En ¡Basta!, dos integrantes de cada equipo se reunirán alrededor de un tablero con varias letras. El conductor de Piensa Rápido VIP les dirá una categoría y ellos deberán decir el mayor número de palabras relacionadas con esta, presionando la letra inicial correspondiente.

En la segunda ronda, se repiten las mismas dinámicas.

La tercera ronda se llama Que le digo y que me dice. En esta, El Vítor lanza una palabra o frase inicial y los jugadores tienen 60 segundos para dar respuestas relacionadas, que pueden incluir objetos, personajes, animales, alimentos; prácticamente cualquier cosa que se les venga a la mente.

La ronda final es Top 4, en la que a ambos equipos se les darán 60 segundos para responder cuatro frases clave con la respuesta correcta (que se obtuvo a través de encuestas). La primera frase tiene solo 1 respuesta correcta; la segunda, dos, y así sucesivamente.

¿Cuándo se estrena Piensa Rápido VIP?

El game show conducido por El Vítor llegará a las pantallas el próximo 7 de septiembre.

¿Dónde y a qué hora ver Piensa Rápido VIP?