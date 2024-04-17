'Ella era bonita': 5 razones para ver este romántico k-drama (no es solo para adolescentes)

Con el paso de los años, los k-dramas saltaron de ser populares en Asia a prácticamente todo el mundo, y ahora existe una gran base de fans de estas historias que tienen como tema principal el romance.

Uno de los que revivió fue 'Ella era bonita', el cual se estrenó en 2015 y, a pesar del tiempo transcurrido, se volvió uno de los favoritos del género. Aquí te contamos 5 razones para no perdértela.

1.

Su trama tiene giros inesperados

La historia se centra en Kim Hye Jin, una joven que era hermosa y popular en su infancia, pero que perdió su belleza y estatus social después de que su familia se declarara en bancarrota y su padre muriera. Por otro lado, se encuentra Ji Sung Joon, un hombre poco atractivo con baja autoestima que se enamora de Kim Hye Jin y le confiesa sus sentimientos, pero se va al extranjero poco después.

Quince años más tarde, Sung Joon regresa a Corea como un guapo y exitoso editor en jefe de una revista de moda. Mientras tanto, Hye Jin se enfrenta a dificultades económicas y se siente insegura por su apariencia física. Al planear un reencuentro, Hye Jin pide a su mejor amiga, Min Ha Ri, que se haga pasar por ella, pero esta decisión tendrá consecuencias imprevistas en el futuro, ya que Ha Ri se obsesiona con Sung Joon y traiciona a su amiga.

2.

El guapo protagonista, Park Seo-joon

Park Seo-joon es el actor que encarna a Ji Sung Joon y coprotagonista de la historia. Desde 2013 comenzó a consagrarse en los k-dramas y para 2015, año del estreno de 'Ella era bonita', él ya era toda una estrella gracias a su galanura que enamoró en su momento a millones de personas.

De hecho, el actor ha sido considerado uno de los hombres más guapos de Corea del Sur y hasta ahora ese título lo mantiene en alto a sus 35 años.

Imagen Bon Factory Worldwide

3.

Sus temas profundos

'Ella era bonita' no es solo una historia de amor. La serie también explora temas más profundos, como la importancia de la autoaceptación, la lucha por la identidad y la búsqueda de la felicidad. Sus capítulos están llena de momentos reflexivos y profundos que te harán pensar y cuestionar tu propia vida.

4.

La química entre Park Seo-joon y Hwang Jung-eum

Para que un k-drama funcione a la perfección se necesita que los actores protagonistas tengan una química en pantalla inigualable y precisamente eso es lo que tiene 'Ella era bonita'. Seguramente los momentos románticos mezclados con tensión te mantendrán al borde del sillón a punto de gritar.

Imagen Bon Factory Worldwide

5. Su c

inematografía

La cinematografía y la dirección de Ella era bonita' también son aspectos que destacan en esta producción. Con escenarios vibrantes y una cuidadosa atención al detalle en la ambientación de cada escena, la serie logra sumergir al espectador en un mundo visualmente atractivo y cautivador.