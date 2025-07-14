¿Quién es la mujer de rojo en Goblin: El Guardián? Su conexión con Ji Eun-tak explicada

Video Kim Shin desea comprobar si Ji Eun-tak es la novia que tanto ha esperado

El estreno de Goblin: El Guardián en la señal de UNIMÁS, el pasado 9 de julio, ha despertado gran interés entre los seguidores de los K-dramas y nuevos televidentes que están descubriendo esta historia llena de fantasía, amor y elementos sobrenaturales.

¿La mujer de rojo es amiga o enemiga de Ji Eun-tak en Goblin: El Guardián?

Aunque la atención se ha centrado principalmente en Kim Shin, el guerrero inmortal, y en Ji Eun-tak, la joven capaz de ver espíritus, a quien conocimos en el segundo episodio, hay otro personaje que destacó desde el primer capítulo: una figura enigmática vestida de rojo que aparece brevemente, pero deja una fuerte impresión.

Esta mujer de apariencia distinguida y mirada profunda es presentada inicialmente en el capítulo dos como una anciana vendedora de verduras que le cuenta a Ji Eun-tak la leyenda del goblin y la protege del Ángel de la Muerte, quien pretendía arrebatarle la vida la misma noche en que falleció su madre.

Goblin: El Guardián Imagen Hwa&Dam Pictures.

También le aconseja que se aleje del lugar para evitar ser encontrada por este ente sobrenatural, lo cual provoca que la joven se mude con su cruel tía y sus primos, que solo se encargan de hacerle la vida imposible.

Pese al cambio de hogar, Ji Eun-tak continúa visitando a esta figura a la que aprecia como si fuera parte de su familia. Sin embargo, lo extraño ocurre cuando en una escena la vemos cruzar un puente y, al encontrarse con Yoo Deok Hwa, el sirviente de Kim Shin, su forma se transforma en la de una deslumbrante mujer vestida completamente de rojo y con una apariencia joven.

Imagen Hwa&Dam Pictures.



En el episodio tres, esta misma mujer aparece frente a Ji Eun-tak en uno de los baños de su escuela sin revelar su nombre y le regala un poco de espinaca para que la comparta con su familia durante la cena, lo que sugiere que sus intenciones son buenas.

La mujer de rojo representa a una antigua deidad

Aunque aún no se ha revelado oficialmente su identidad, existe la teoría de que esta figura simboliza a Samshin Halmoni, también conocida como la Abuela del Nacimiento, una deidad de la cultura coreana que, según la tradición, está vinculada con el alumbramiento y protege tanto a las madres como a sus hijos.

Sus orígenes se remontan a la dinastía Tang en China, donde se gestó el mito que más tarde adoptó la cultura coreana donde hoy permanece vigente.

Samshin Halmoni encarna las dificultades y logros que implica el proceso de dar vida, y su papel es crucial para garantizar partos seguros y el bienestar de la familia. En Corea del Sur, una forma común de rendirle homenaje consiste en colocar una olla de barro con arroz dentro del hogar, acompañada de rezos y reverencias para agradecer su protección durante el embarazo y tras el nacimiento del bebé, especialmente en los primeros cien días, los cuales se consideran cruciales.

Goblin: El Guardián Imagen Hwa&Dam Pictures.