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ViX Música All-Access regresa a Univision y ViX con la segunda temporada

La temporada 2 de ViX Música All-Access arranca con el programa ‘Sergio George: el sonido de una leyenda’.

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Por:Vanessa Mena
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Video ViX Música All-Access: tráiler del programa dedicado a Sergio George

La segunda temporada de ViX Música All-Access comienza este sábado 11 de abril a las 7P/6C, tanto en Univision como el servicio de streaming ViX.

La franquicia se ha consolidado como una ventana que ofrece acceso sin precedentes al universo de la música latina, brindando a la audiencia momentos exclusivos, presentaciones íntimas y una perspectiva profunda sobre los artistas e historias que definen el rumbo del género.

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ViX Música All-Access temporada 2: el primer episodio estará dedicado a Sergio George

El primer programa de esta temporada lleva por nombre ‘Sergio George: el sonido de una leyenda’. Se trata de un recorrido fascinante por la vida del arquitecto que transformó la salsa moderna y catapultó al éxito a figuras como Prince Royce, Servando & Florentino, DLG y Leslie Grace.

A través de anécdotas y relatos, el programa explora su trabajo con iconos como Willie Colón y Celia Cruz, su profunda admiración por la Fania All-Stars y la creación de fusiones pioneras que, aunque desafiaron a los puristas del género, redefinieron la música latina para siempre.

La audiencia podrá revivir los éxitos que marcaron una era con versiones modernas de su tour “Ataca Sergio, el festival de la salsa” y disfrutar del anuncio especial de su próximo concierto el 30 de mayo en Nueva Jersey.

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