ViX. ViX Música All-Access regresa a Univision y ViX con la segunda temporada La temporada 2 de ViX Música All-Access arranca con el programa ‘Sergio George: el sonido de una leyenda’.



¡Lo mejor está en ViX! Disfruta de entretenimiento sin límites, tus shows preferidos y la mayor oferta de canales gratis en español.

Video ViX Música All-Access: tráiler del programa dedicado a Sergio George

La segunda temporada de ViX Música All-Access comienza este sábado 11 de abril a las 7P/6C, tanto en Univision como el servicio de streaming ViX.

La franquicia se ha consolidado como una ventana que ofrece acceso sin precedentes al universo de la música latina, brindando a la audiencia momentos exclusivos, presentaciones íntimas y una perspectiva profunda sobre los artistas e historias que definen el rumbo del género.

PUBLICIDAD

ViX Música All-Access temporada 2: el primer episodio estará dedicado a Sergio George

El primer programa de esta temporada lleva por nombre ‘Sergio George: el sonido de una leyenda’. Se trata de un recorrido fascinante por la vida del arquitecto que transformó la salsa moderna y catapultó al éxito a figuras como Prince Royce, Servando & Florentino, DLG y Leslie Grace.

A través de anécdotas y relatos, el programa explora su trabajo con iconos como Willie Colón y Celia Cruz, su profunda admiración por la Fania All-Stars y la creación de fusiones pioneras que, aunque desafiaron a los puristas del género, redefinieron la música latina para siempre.