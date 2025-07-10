iHeartRadio Fiesta Latina 2025 ya tiene fecha: cuándo y en dónde ver los premios

El iHeartRadio Fiesta Latina 2025 regresará a Miami, Florida, en el Kaseya Center. Se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, según informó hoy iHeartMedia.

Este concierto celebrará el poder de la música latina con un ‘line-up’ repleto de estrellas, que incluirá presentaciones de Gilberto Santa Rosa, Morat, Olga Tañón, Kapo, Chyno y Nacho, Elvis Crespo y más artistas por anunciar. Gilberto Santa Rosa también recibirá el Premio Corazón Latino de iHeartRadio, presentado por State Farm.

Enrique Santos, presidente y director creativo de iHeartLatino y locutor de iHeartRadio, será, de nueva cuenta, el anfitrión del evento.

El iHeartRadio Fiesta Latina 2025 se realizará el 25 de octubre. Imagen iHeartMedia

“Nuestra comunidad espera con ansias el iHeartRadio Fiesta Latina cada año; es un momento para celebrar nuestra cultura y el impacto global de la música latina”, expresó Enrique Santos.

Las entradas para el iHeartRadio Fiesta Latina 2025 saldrán a la venta el martes 15 de julio a las 10 a. m. ET a través de Ticketmaster.com.

Cada año, desde 2014, el iHeartRadio Fiesta Latina ha reunido a los nombres más importantes de la música latina para actuar en un solo escenario durante una sola noche. En los últimos años, el evento ha contado con presentaciones estelares de Becky G, Camila Cabello, Chayanne, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Farruko, Gente De Zona, Jennifer Lopez, Luis Fonsi, Manuel Turizo, Ozuna, Pitbull, Prince Royce, Ricardo Montaner, Ricky Martin, Sebastián Yatra, Wisin, Yandel, entre otros.

Los orgullosos patrocinadores del evento de este año incluyen Audible, Boost Mobile, Celsius Energy Drinks, Goya Foods y State Farm, con más por anunciar.

Para más información, visita iHeartRadio.com/fiesta.

¿Dónde y cómo ver iHeartRadio Fiesta Latina 2025?

Por primera vez, iHeartRadio Fiesta Latina 2025 será transmitido en vivo exclusivamente por ViX, el mejor servivicio streaming en español.

“Este año, estamos orgullosos de asociarnos por primera vez con TelevisaUnivision y transmitir el evento en ViX, haciéndolo aún más accesible para los fanáticos en todas partes. Será una noche inolvidable”, añadió Enrique Santos.

“Llevar iHeartRadio Fiesta Latina a ViX marca un hito importante en cómo estamos ampliando el acceso a los momentos más grandes de la música latina. Este evento refleja nuestro compromiso de ofrecer experiencias en vivo inolvidables a nuestra audiencia y de fortalecer nuestra posición como El Hogar de la Música Latina. Nuestro destino musical siempre activo sigue conectando a los fans con los artistas y sonidos que aman, cuando y donde quieran”, aseguró Ignacio Meyer, presidente de U.S. Networks Group y Desarrollo de Asociaciones Musicales en TelevisaUnivision.



Las emisoras de radio de iHeartMedia de los géneros Éxitos Contemporáneos en Español, Tropical, Regional Mexicano, Tejano y Oldies en Español transmitirán el evento en vivo en diferentes mercados del país y a través de la app de iHeartRadio.

Además, el iHeartRadio Fiesta Latina será transmitido en las estaciones digitales de iHeartRadio, incluyendo Beso, El Patrón, Salsa Bembé, Rumba, Reggaetón Vieja Escuela, La Preciosa, Tejano Radio, La Mezcla Fuego con DJ Xtreme, Latino Top 20, Tropical Top 20 y Regional Mexican Top 20.

Gilberto Santa Rosa será homenajeado en iHeartRadio Fiesta Latina 2025

El también apodado ‘Caballero de la Salsa’ recibirá el Premio Corazón Latino de iHeartRadio, presentado por State Farm durante el iHeartRadio Fiesta Latina 2025.

Este galardón será un reconocimiento a sus extraordinarias contribuciones a la música latina. Con una carrera de más de cuatro décadas, Santa Rosa se ha convertido en una de las figuras más influyentes y queridas de la salsa.

Gilberto Santa Rosa será homenajeado en iHeartRadio Fiesta Latina 2025. Imagen iHeartMedia.



Desde sus inicios con orquestas puertorriqueñas hasta su éxito como solista, Santa Rosa ha expandido constantemente los límites del género, obteniendo numerosos premios, incluidos Grammy y Latin Grammy. Sus éxitos atemporales como ‘Conciencia’, ‘Qué Manera de Quererte’, ‘Perdóname’, ‘Vivir Sin Ella’ y ‘Conteo Regresivo’ han resonado a lo largo de generaciones.