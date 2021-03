Vencer el Desamor llega a su gran final, vívelo esta noche por Univision

A un paso del gran desenlace aún hay varias situaciones por resolverse y horizontes que todavía no terminan de aclararse. Uno de ellos es el terror que Lino Ferrer ha infundido en la familia Falcón y en otras mujeres. Con el paso del tiempo el novio de Bárbara se reveló como un criminal y como un asesino de mujeres. En sus manos tristemente Olga perdió la vida al tratar de desenmascararlo y sus fechorías continuaron.

Un personaje que tampoco se cansó de hacer maldades es Eduardo. El hijo de Bárbara engañó, estafó y chantajeó con tal de salirse con la suya. Sin embargo, parece que la vida comenzó a cobrarle las facturas por tantos abusos, pues fue arrestado por la policía luego de que Linda lo acusara de robo. Ya tras las rejas le pidió que retirara la denuncia, pero ella no dio marcha atrás. Pronto sabremos si Eduardo se arrepentirá por todo el daño que le hizo a su familia, a su hijo Tadeo, a Ariadna y a la propia Linda.

Al saberse su romance, fueron varios miembros en su familia quienes dieron un grito de rechazo. Eduardo se sintió traicionado por su pareja y su hermano, mientras que Bárbara no soportó imaginar que quienes fueron cuñados ahora soñaban con una vida en pareja. No obstante, no se han rendido pese a tener el viento en contra, y con dulzura y fuerza se han mantenido unidos. ¿Qué les deparará el destino? ¿Podrán seguir juntos?