Reina de la Canción arranca con voces increíbles, lágrimas y la implacable mano de hierro de los jueces

Encontrar a la próxima soberana latina de la música no es tarea fácil. En esta primera ronda de eliminatorias de Reina de la Canción las candidatas se encontraron con un trío de jueces con el oído bien afinado y con una mano que no tembló para despedir a aquella que no estuviera a la altura de la competencia.

La primera en aparecer en pantalla fue Alejandra Espinoza, quien encantó a la audiencia con su corte bob, que para la noche inaugural de Reina de la canción acompañó con un crop top blanco y plata de Prem The Label. El vestuarista de la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007, Christian Ramírez, definió este look como "chic, sexy y juvenil".

Olga Tañón, Joss Favela y Natti Natasha dejaron las bambalinas, ocuparon sus asientos y se dispusieron a escuchar las voces elegidas en la gira de audiciones a la que asistieron cientos de cantantes de todas las edades, llegadas desde todas las latitudes y con una gran variedad de gustos musicales. A partir de ahora sólo se aceptaría la excelencia.

La noche arrancó con el boogaloo (esa deliciosa fusión de blues, soul y ritmos afrolatinos) ‘I Like it Like That’, en voz de Jessica Núñez. Su interpretación desató un gran júbilo de público y jueces. Sin embargo, tras su magnífico performance, todos escuchamos la desgarradora historia de esta dominicana residente de Texas: sus padres fueron asesinados frente a ella.

El relato conmocionó a los jueces: Olga Tañón se declaró su admiradora, a Natti Natasha se le llenaron los ojos de lágrimas y Joss Favela declaró: "Uno piensa que sus problemas son grandes hasta que de repente conoces a gente que ha sufrido".

Tras esta triste historia, tocó el turno de Azucena Salazar, quien eligió un romántico tema de Gloria Trevi para darse a conocer ante los jueces. Luego de que cantó 'No querías lastimarme', Joss le confesó que desde que escuchó la primera nota supo que "sería un sí".

Reina de la Canción marcó su debut con grandes historias y con un par de "sí", pero no todo era alegría para las intérpretes. Lamentablemente hay pocas vacantes en la Casa-Estudio, comandada por Pedro Capó. María Acosta fue la primera participante que debió regresar a su hogar, tras cantar 'Me Muero', de La Quinta Estación. Sólo unas pocas podrán superar este segundo filtro.

Después de escuchar el primer "no" de la noche, el show debía continuar. Entre bailes y ocurrencias, la 'Mujer de Fuego' se convirtió en el alma del foro de Univision. Joss Favela y Natti Natasha disfrutaban su sentido del humor desde sus puestos. Los tres estaban ansiosos por seguir escuchando a estas nuevas promesas de la música.



Llegó el turno de Virginia Stille, quien se llevó grandes elogios luego de ofrecer la impecable interpretación de 'Que seas feliz', legendario tema de Miguel Aceves Mejía, que también se popularizó en la voz de Luis Miguel. Tañón reaccionó a su número: "Esta es la diferencia entre quien canta y no canta. Y entre la que vino con el paquete completo".

El escenario había quedado listo para recibir a la siguiente aspirante: Yennis Bencosme, una joven que hace dos dejó Cuba para vivir en Miami. La joven, que trabaja junto a su madre limpiando casas, dice que sueña con alcanzar la fama para que su madre "no limpie un piso más en su vida". Llena de esperanza, la intérprete de 20 años cantó 'No me enseñaste' de Thalía. Su performance logró que los jueces la invitaran a formar parte de la competencia.



Después de esta recarga de energía se escuchó el segundo "no" desde la posición de los jueces. Kelly Chiappini tomó el escenario para interpretar el éxito de Karol G, 'Pineapple'; sin embargo, Olga, Joss y Natti coincidieron en que tal vez el canto no es la profesión a la que esta candidata debería dedicarse.

Al show le hacían falta temas tropicales, por lo que la juez puertorriqueña decidió levantarse de su asiento e ir en busca de una candidata que le pusiera sabor al escenario. Olga eligió a Fátima Poggi, participante peruana solo conocida por verdaderos seguidores de Univision. La joven formó parte de las primeras seleccionadas para convertirse en la reina de Nuestra Belleza Latina 2018.

Fátima, quien solo participó en el primer capítulo de aquel reality, puso a bailar a los jueces con la poderosa interpretación de 'Adiós, amor' de Christian Nodal, pero en versión salsa. Y sí, se ganó su lugar en la próxima ronda.

Aquello no se repitió con la siguiente participante, Italia Salinas, quien recibió halagos por su look de parte de Olga Tañón y Natti Natasha; aunque para Joss Favela su look gótico no iba acorde a su propuesta musical. Ella cantó ‘True Colors’ de Cindy Lauper. Otras que debieron volver a casa tras ser eliminadas de la competencia fueron Daniela Bulgin, Nieves Vidalte y Marlene Núñez.

Las buenas notas regresarían al concurso con Gemaliz Porrata. Esta joven puertorriqueña de 19 años interpretó poderosamente 'I Wanna Dance With Somebody’, de Whitney Houston, con lo que logró echarse al bolsillo al público y a los jueces.

Angie Vázquez y Wildania Aquino sorprendieron a todos con sus impresionantes interpretaciones en inglés. La primera cantó 'Lady Marmalade' y la segunda 'Be My Baby'. Esta dominicana de 19 años, llegada desde Nueva York, aprovechó que tenía a Joss Favela enfrente para decirle "¡Eres más guapo en persona!". La joven logró que el intérprete se ruborizara. El público la despidió con gritos y aplausos de emoción. Otra que se llevó el sí fue Arlette Gutiérrez, ella cantó el tema 'Tú y yo' de Thalía.

La chispa del coqueteo siguió con Aimeé Miranda, una ecuatoriana de 18 años que cantó 'Call Me Maybe', con la mirada fija a Joss Favela. La joven cantaba y bailaba sin pestañear y él disfrutaba la interpretación desde su asiento. Al final de la presentación, el mexicano celebró el número musical y el público se puso de pie. Tañón y Natasha se deshicieron en elogios para la joven. Favela celebró la "sensual pero elegante" actuación de Aimeé.



El final del show estaba cerca. Ahora tocaba el turno de Priscila Aguilar, una más de las concursantes que fue rechazada por el jurado. La reacción de la joven conmovió a Tañón, quien dejó su lugar y subió al escenario a consolarla e invitarla a seguirse preparando, para regresar al concurso en 2020.

La útima participante estaba lista para salir al escenario. Wanda López cosechó prolongados aplausos del panel de jueces cuando finalizó su performance. A esta cubana de 26 años le correspondió la canción 'Ese hombre'. La pregunta es: ¿Wanda seguirá en la competencia o deberá volver a casa? Lo sabremos hasta el próximo domingo. De verdad que no pudo haber un mejor cierre de este show de apertura.

Hasta ahora suman 9 el número de participantes aceptadas por los jueces, que seguirán preparándose con el apoyo de Sergio George y Pedro Capó. Felicidades a Jessica Núñez, Azucena Salazar, Virginia Stille, Jennis Bencosme, Fátima Poggi, Gemaliz Porrata, Angie Vázquez, Wildania Aquino y Aimeé Miranda.