Aspirantes a Reina de la Canción sorprenden a los jueces en una emocionante segunda gala de audiciones

La siguiente aspirante fue Giselle Amelunge, la única boliviana del grupo. La joven, que se hizo famosa en su país por haber compuesto una canción en respuesta a 'Felices los cuatro' de Maluma, señaló que a ella le gustaría ser la 'Paquita la del Barrio del reggaetón'. Ella interpretó 'You Don't Own Me'.