¿Qué Le Pasa a Mi Familia? llega a su final esta noche por Univision: esto falta por resolverse

Tras acabar con la vida de Jade, la presentadora de televisión ya no se tentó más el corazón para lograr lo que quería. Acabó con Rosalba y quitó de su camino a Catalino e Iván para hacerles creer a los Rueda y compañía que no sabrían más de ella. Pero no es así, Ofelia está lista para dar su último golpe.