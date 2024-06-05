TV SHOWS
Una bacteria le causó severas lesiones en las piernas, ahora busca ayuda para encontrar un trabajo que le permita mantener a sus hijos

La mujer está preocupada porque al salir del hospital no sabe dónde va a vivir junto con sus hijos, que por el momento están al cuidado de una amiga de la iglesia a la que acude ella.

La vida de Brecia Alejo no ha sido fácil. En su adolescencia sufrió una violenta caída, en su natal Bolivia, que la dejó postrada en una silla de ruedas.

La mujer, de 27 años, migró a los Estados Unidos hace cuatro años en busca de un tratamiento que le permitiera caminar de nuevo, sin embargo, la tragedia la persiguió.

“No sé qué sucedió. Solamente de la noche a la mañana me empecé a sentir mal y me intervinieron para las dos operaciones”, cuenta la mujer.

En la primera operación no sabían que era una bacteria lo que estaba causando sus malestares, entonces requirió una segunda operación.

“Miraron que tenía las ampollas en el pie y dijeron que si entró la bacteria al hueso me iban a amputar el pie, pero gracias a Dios fue así”, dice Alejo.

Las operaciones a las que fue sometida la han mantenido en el hospital, alejada de sus dos hijos de tres años y 18 meses.

“Me duele estar alejada de ellos, extraño los abrazos de mi bebé, los besos de mi niña, eso es lo que más extraño ahorita”, dice Alejo.

Otro caso de Ayuda de Impacto: 👉 El joven inmigrante venezolano que sobrevivió a un terrible accidente de moto gracias a la perseverancia de su madre

La mujer está preocupada porque al salir del hospital no sabe dónde va a vivir junto con sus hijos, que por el momento están al cuidado de una amiga de la iglesia a la que acude Alejo.

Ella y sus hijos vivían en un albergue del gobierno, pero fueron desalojados del lugar a los 45 días de estancia.

“La situación ahorita es que necesito un lugar donde vivir. Si es que alguien me quiere dar algún trabajo yo lo puedo hacer, mi silla de ruedas no es impedimento, yo sí lo ocupo y quiero salir adelante por mí y por mis hijos”, dice Alejo.

La ilusión de esta madre soltera es que sus hijos vivan en un lugar estable y que vayan a la escuela, por eso clama por ayuda que le permita reiniciar su vida.

Si deseas tenderle una mano y ayudar económicamente a Brecia Alejo y a sus dos hijos a tener una mejor calidad de vida, puede hacerlo donando a través de la página de GoFundMe que la mujer abrió para recaudar fondos.

Puedes entrar directamente a su página de donaciones a través de este link.

