Un "monstruo": adolescente mata a sus padres a tiros y deja herido un oficial que acudió a la casa. Él apareció muerto después

Un joven de 19 años fue hallado muerto este sábado tras matar a sus padres durante un tiroteo en su casa en Carrollwood, Tampa, informaron las autoridades locales.

La oficina del sheriff del condado de Hillsborough están investigando un tiroteo que dejó como resultado la muerte de un sospechoso y sus padres y con oficial herido.

De acuerdo con las autoridades, el incidente tuvo lugar el sábado poco después de las 11:00 de la noche en una casa situada en Carrollwood, una comunidad no incorporada en el condado de Hillsborough, Florida.

El sospechoso fue identificado como Christos Alexander Themelis Jr, de 19 años.

¿Cómo sucedió el tiroteo en Carrollwood?

Según la oficina del sheriff del condado de Hillsborough, la madre del sospechoso, identificada como Rebecca Ann Themelis, de 48 años, llamó al 911 para informar de que su marido, Christos Byron Themelis, de 51 años, había sido tiroteado por su hijo.

Mientras estaba al teléfono con la central, se oyeron otros disparos, dice un comunicado.

La oficina del sheriff del condado de Hillsborough difundió a través de redes sociales este domingo un video de una cámara corporal de uno de los agentes que llegó a la casa de los Themelis para responder a la llamada de emergencia.

En el video se observa que cuando los agentes llegaron al lugar del incidente encontraron al sospechoso y a su madre fuera de la casa.

Durante la grabación se escucha a uno de los policías pedirle a la madre de Christos Alexander Themelis alejarse de su hijo, todo mientras tratan de convencer al joven de entregarse.

"Señora, venga aquí. Señora, venga aquí. Señora, camine hacia mí", dijo Shane McGough durante el vídeo.

Tras varios minutos de negociación el sospechoso disparó a su madre y a los agentes, que respondieron al fuego. El sospechoso se retiró al interior de la casa.

El agente McGough resultó herido de bala en la pierna y en otra de las tomas del video se observa a McGough siendo ayudado por otro oficial.

Cuando las unidades especiales entraron en la casa, descubrieron que el menor de los Themelis había muerto debido a heridas autoinflingidas, según la oficina del sheriff.

¿Qué sucedió con el oficial herido durante el tiroreo en Tampa?

El sheriff Chad Chronister dijo que los agentes respondieron a una escena caótica y actuaron para proteger a la comunidad.

"Ver cómo se desarrolla esta situación es realmente aterrador", dijo el sheriff Chronister.

" El monstruo con el que nos hemos encontrado esta noche es responsable no solo de herir a nuestro agente, sino también de matar a su propia madre y a su padre", agregó Chronister.

"No hay duda de que la rápida respuesta de nuestros oficiales mitigó la amenaza para esta comunidad. Por favor, mantengan al agente McGough y a su familia en sus oraciones mientras se recupera de la cirugía."

Más tarde a través de Facebook Chronister compartió información actualizada del estado de salud del agente.

Dijo que se está recuperando favorablemente después de una cirugía en la que le fue extraída una bala. Chronister agregó que el oficial necesitará un tiempo de recuperación de tres meses.

