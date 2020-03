"No me importa si hay un muerto": la amenaza de Renato Ibarra que denuncia su esposa embarazada

Lucely Estefanía Chalá, esposa del futbolista ecuatoriano Renato Ibarra, relató ante las autoridades su versión de los hechos que llevaron a la dentención de su esposo. La ecuatoriana, de 24 años, contó que si bien se aferró todo lo que pudo a su hermana Ana Karen, que había llegado a México para cuidarla de un embarazo de alto riesgo, las dos mujeres sufrieron los golpes e insultos de su marido y su familia. “Me vale ***, péguenles, no me importa si hay un muerto, péguenles” , gritó el jugador del América, según Chalá.

Chalá contó que la reacción de Ibarra fue violenta y que, además de correrla de su casa, el futbolista decidió irse del lugar, no sin antes llamar a su familia en Ecuador para que le ayudaran a sacarla. Lucely afirmó que no dudó en pedirle a su hermana Ana Karen que tomara el primer vuelo a México para que le auxiliara, en dado caso que la situación empeorara.

Dos días después, según lo declarado ante las autoridades, Ibarra llegó a su casa en estado de ebriedad y les gritó de manera agresiva que se fueran y que no quería que estuvieran allí. Además, Chalá aseguró que el futbolista tomó un jarrón de la cocina y lo estrelló contra una pared, para después decirles que “a la ***, me tienen harto, me tienen hasta la ***”.

Ya en casa, Chalá dijo que le pidió a su esposo que calmara a sus familiares, quien se negó a hacerlo. “A mí no me digas nada, ve tú y díselo a ellos, a mí no me estés diciendo ni ***”, le respondió el jugador del América, según cuenta. En ese instante, afirmó que la familia del futbolista llegó a la habitación para agredirla físicamente en la cara y cuerpo, además de rasguños.